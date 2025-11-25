20% से ज्यादा उछल सकता है यह चर्चित शेयर, विदेशी ब्रोकरेज ने कहा- खरीद लो
सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 1617.25 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 2 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 1648 रुपये तक पहुंच गए। ब्रोकरेज ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर को खरीदने की रेटिंग दी है।
LG Electronics share price: शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी-एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के शेयर में मंगलवार को जबरदस्त उतार-चढ़ाव रहा। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 1617.25 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 2 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 1648 रुपये तक पहुंच गए। कारोबार के दौरान शेयर का लो 1626.20 रुपये है। इस बीच, विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है।
क्या है शेयर का टारगेट प्राइस?
ब्रोकरेज ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर को खरीदने की रेटिंग दी है और 1,980 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यह वर्तमान स्तर से 20% की संभावित बढ़त का संकेत देता है। यह शेयर अपने आईपीओ के इश्यू प्राइस 1140 रुपये से 40% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ड्यूरेबल्स सेगमेंट में सबसे बड़े और सबसे विविध उत्पाद पोर्टफोलियो का नेतृत्व करती है। इसमें रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन (21%), एयर कंडीशनर (22%), टेलीविजन (20%), और अन्य उत्पाद शामिल हैं।
क्या कहा ब्रोकरेज ने?
शेयर को लेकर वैश्विक ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी को मजबूत स्थिति में बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का वितरण नेटवर्क कंपनी को प्रतिस्पर्धी बाजार में बढ़त दिलाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का उद्योग-आधारित मार्केटिंग खर्च (वार्षिक बिक्री का 4%) और दक्षिण कोरिया स्थित पैरेंट कंपनी से निरंतर R&D सपोर्ट इसकी नवाचार पाइपलाइन को मजबूत बनाए हुए है। वित्तीय अनुमानों की बात करें तो जेफरीज़ का दावा है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का PAT वित्त वर्ष 2026–28 के दौरान 17% CAGR से बढ़ेगा, जबकि राजस्व 13% CAGR दर्ज कर सकता है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का मुनाफा 27.3 प्रतिशत घटकर 389.43 करोड़ रुपये रह गया। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 535.70 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी की परिचालन आय लगभग स्थिर 6,174.02 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6,113.88 करोड़ रुपये थी।