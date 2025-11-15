Hindustan Hindi News
₹108 तक जा सकता है इस कंपनी का शेयर, ब्रोकरेज ने कहा- खरीद लो

Sat, 15 Nov 2025 08:58 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
GMR Airports share price: बीते शुक्रवार को शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर ने अपने 52 हफ्ते का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर 99 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। एक दिन पहले के मुकाबले यह शेयर मामूली बढ़त के साथ 95.65 रुपये पर बंद हुआ। अब ब्रोकरेज जेफरीज ने जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। इसके साथ ही टारगेट प्राइस तय किया है।

क्या है टारगेट प्राइस?

जेफरीज का अनुमान है कि शेयर 108 रुपये तक जा सकता है। यह शेयर की शुक्रवार की क्लोजिंग के मुकाबले 13% की बढ़त के संकेत देता है। यह कंपनी द्वारा सितंबर तिमाही में किए गए परिचालन प्रदर्शन के बाद आया है, जिसे ब्रोकरेज ने यात्री संख्या में गिरावट के बावजूद व्यापक-आधारित EBITDA उछाल बताया है। कंपनी का एबिटा बढ़कर 1,508 करोड़ रुपये हो गया, जो साल-दर-साल 74% और तिमाही-दर-तिमाही 16% की वृद्धि है, जबकि जेफरीज ने 1,300 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था। ब्रोकरेज ने कहा कि यह वृद्धि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (DIAL) पर लागू नए टैरिफ, गैर-हवाई राजस्व में वृद्धि और आस-पास के हवाई अड्डा व्यवसायों में मजबूत गति के कारण हुई।

दुनिया की सबसे बड़ी रखरखाव एवं मरम्मत इकाई होगी

हाल ही में जीएमआर समूह के संस्थापक एवं चेयरमैन जी. एम. राव ने कहा कि भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में दुनिया की सबसे बड़ी रखरखाव एवं मरम्मत इकाई स्थापित की जाएगी। जीएमआर समूह इस परियोजना का विकास कर रहा है। राव ने कहा कि हवाई अड्डा निर्धारित समय से छह महीने पहले जून 2026 तक तैयार हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री (चंद्रबाबू नायडू) के दृष्टिकोण के अनुरूप हम 500 एकड़ भूमि पर एक एकीकृत विमानन परिवेश भी विकसित कर रहे हैं। यह पार्क वैश्विक विमानन एवं रक्षा विनिर्माताओं को आकर्षित करेगा और दुनिया की सबसे बड़ी रखरखाव एवं मरम्मत इकाई का निर्माण करेगा। साथ ही एक संपूर्ण विमानन परिवेश का निर्माण करेगा। बता दें कि जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीएएल) की सब्सिडयरी कंपनी जीएमआर विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आंध्र प्रदेश के भोगापुरम (विजयनगरम) में एक नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना रही है। शुरुआत में इसे सालाना 60 लाख यात्रियों की आवाजाही संभालने के हिसाब से तैयार किया जा रहा है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
