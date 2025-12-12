संकट के बीच इंडिगो को जेफरीज ने दिया झटका, शेयर का घटाया टारगेट प्राइस
Indigo Share Price: विवादों में घिरी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने बड़ा झटका दिया है। ब्रोकरेज ने इंडिगो चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का टारगेट प्राइस घटा दिया है। आपको बता दें कि वर्तमान में इंडिगो के शेयर की कीमत 4860.85 रुपये है।
क्या कहा ब्रोकरेज ने?
जेफरीज ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस घटाते हुए 6035 रुपये तय किया है लेकिन अपनी 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है। इससे पहले, जेफरीज ने इंडिगो के लिए अपना 12 महीने का प्राइस टारगेट ₹7025 तय किया था। वर्तमान टारगेट प्राइस को देखते हुए कहा जा सकता है कि शेयर अपनी क्लोजिंग प्राइस से 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज कर सकता है। ब्रोकरेज का मानना है कि हाल की ऑपरेशनल दिक्कतों और ज्यादा लागत से नजदीकी भविष्य में कमाई पर असर पड़ेगा। ब्रोकरेज का यह भी मानना है कि इंडिगो की मार्केट पोजीशन और ग्लोबल विस्तार अभी भी मौजूदा लेवल से ऊपर जाने की गुंजाइश देते हैं।
जेफरीज ने FY26–FY28 की कमाई के अनुमान में 13% से 53% तक भारी कटौती की है। इसके बावजूद ब्रोकरेज का मानना है कि इंडिगो की बाजार में मजबूत पकड़, अंतरराष्ट्रीय विस्तार और कुशल लागत प्रबंधन इसे लंबी अवधि के लिए आकर्षक निवेश बनाते हैं।
अमेरिकी कंपनी को सौंपी जिम्मेदारी
बता दें कि इंडिगो ने पिछले सप्ताह बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने और उससे पहले बड़े पैमाने पर देरी के कारणों की जांच की जिम्मेदारी एक अमेरिकी कंपनी को सौंपी है। इंडिगो ने बताया कि निदेशक मंडल ने अमेरिकी कंपनी चीफ एविएशन एडवाइजर्स को तकनीकी जांच का जिम्मा सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह जांच विमानन संरक्षा से जुड़े दिग्गज कैप्टन जॉन इलसन के नेतृत्व में होगी जो अमेरिकी विमानन नियामक एफएए, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ के अलावा कई बड़ी वैश्विक एयरलाइंस के साथ काम कर चुके हैं।