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इस सोलर स्टॉक ने मचाया धमाल! 36% तक रिटर्न का बड़ा मौका? Q4 FY26 में कंपनी का 62% रेवेन्यू ग्रोथ

Apr 29, 2026 08:38 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एमएमवी फोटोवोल्टिक पावर (Emmvee Photovoltaic Power) ने शानदार नतीजों और 9.4GW की मजबूत ऑर्डर बुक से निवेशकों का ध्यान खींचा है। जैफरीज ने इस स्टॉक पर 36% अपसाइड के साथ ‘Buy’ रेटिंग दी है। आने वाले सालों में ग्रीन एनर्जी की बढ़ती मांग इस कंपनी की ग्रोथ को तेज कर सकती है।

इस सोलर स्टॉक ने मचाया धमाल! 36% तक रिटर्न का बड़ा मौका? Q4 FY26 में कंपनी का 62% रेवेन्यू ग्रोथ

सोलर सेक्टर में एक कम चर्चित कंपनी एमएमवी फोटोवोल्टिक पावर (Emmvee Photovoltaic Power) इन दिनों अचानक सुर्खियों में आ गई है। इसकी वजह कंपनी का शानदार तिमाही प्रदर्शन और मजबूत ऑर्डर बुक है, जिसने निवेशकों और बड़े ब्रोकरेज हाउस का ध्यान खींचा है। हाल ही में ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जैफरीज (Jefferies) ने इस स्टॉक पर Buy रेटिंग बनाए रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 360 रुपये तय किया है, जो मौजूदा कीमत से लगभग 36% ज्यादा है।

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सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी की ऑर्डर बुक अब 9.4 गीगावाट तक पहुंच गई है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास आने वाले समय में इतना बड़ा काम पहले से ही तय है। इससे यह साफ हो जाता है कि अगले 1-2 साल तक कंपनी की कमाई में स्थिरता और बढ़ोतरी की पूरी संभावना है।

Q4 FY26 में कंपनी का प्रदर्शन

अगर कंपनी के हालिया प्रदर्शन की बात करें, तो Emmvee ने उम्मीद से कहीं बेहतर नतीजे दिए हैं। Q4FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 62% बढ़कर 1,738 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में करीब 1,071 करोड़ रुपये था। वहीं मुनाफा भी तेजी से बढ़ा और 392 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और उसकी पकड़ मजबूत हो रही है।

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कंपनी की ग्रोथ का एक बड़ा कारण उसकी उत्पादन क्षमता (capacity) में लगातार इजाफा है। दिसंबर 2025 में कंपनी ने 2.5 गीगावाट की नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन शुरू की, जिससे उसकी कुल क्षमता 10.3 गीगावाट हो गई है। इसके अलावा कंपनी आगे और विस्तार की योजना बना रही है, जिसमें 6 गीगावाट की नई हाई-टेक प्लांट (TopCon technology) शामिल है।

जैफरीज (Jefferies) का मानना है कि FY26 से FY28 के बीच कंपनी की कमाई (EBITDA) लगभग 26% की दर से बढ़ सकती है। यह किसी भी कंपनी के लिए काफी मजबूत ग्रोथ मानी जाती है। साथ ही, यह स्टॉक अभी अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले करीब 35% सस्ता भी मिल रहा है, जो निवेशकों के लिए एक आकर्षक मौका हो सकता है।

हालांकि, कुछ चुनौतियां भी हैं जैसे बढ़ता वर्किंग कैपिटल और मार्जिन पर दबाव, लेकिन कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट और कैश पोजीशन इसे संभालने में सक्षम बनाती है।

कंपनी का शेयर परफॉर्मेंस

एमएमवी फोटोवोल्टिक पावर (Emmvee Photovoltaic Power Ltd) के शेयर में हाल ही में मजबूत तेजी देखने को मिली है। आज यह स्टॉक 17.72 रुपये यानी करीब 6.51% की बढ़त के साथ 290 रुपये पर बंद हुआ, जो निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। कंपनी के बेहतर तिमाही नतीजे, मजबूत 9.4GW ऑर्डर बुक और भविष्य की ग्रोथ संभावनाओं ने इसमें खरीदारी को बढ़ावा दिया है। खास बात यह है कि यह तेजी केवल शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि कंपनी के फंडामेंटल सुधार और सेक्टर में बढ़ती मांग का संकेत भी देती है, जिससे आने वाले समय में इसमें और मजबूती देखने को मिल सकती है।

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एमएमवी फोटोवोल्टिक पावर (Emmvee Photovoltaic Power) एक ऐसा सोलर स्टॉक बनकर उभर रहा है, जिसमें आने वाले सालों में तेज ग्रोथ की संभावना दिख रही है। बढ़ती बिजली की मांग, सरकारी सपोर्ट और ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ता रुझान इस कंपनी के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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