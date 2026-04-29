इस सोलर स्टॉक ने मचाया धमाल! 36% तक रिटर्न का बड़ा मौका? Q4 FY26 में कंपनी का 62% रेवेन्यू ग्रोथ

एमएमवी फोटोवोल्टिक पावर (Emmvee Photovoltaic Power) ने शानदार नतीजों और 9.4GW की मजबूत ऑर्डर बुक से निवेशकों का ध्यान खींचा है। जैफरीज ने इस स्टॉक पर 36% अपसाइड के साथ ‘Buy’ रेटिंग दी है। आने वाले सालों में ग्रीन एनर्जी की बढ़ती मांग इस कंपनी की ग्रोथ को तेज कर सकती है।

सोलर सेक्टर में एक कम चर्चित कंपनी एमएमवी फोटोवोल्टिक पावर (Emmvee Photovoltaic Power) इन दिनों अचानक सुर्खियों में आ गई है। इसकी वजह कंपनी का शानदार तिमाही प्रदर्शन और मजबूत ऑर्डर बुक है, जिसने निवेशकों और बड़े ब्रोकरेज हाउस का ध्यान खींचा है। हाल ही में ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जैफरीज (Jefferies) ने इस स्टॉक पर Buy रेटिंग बनाए रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 360 रुपये तय किया है, जो मौजूदा कीमत से लगभग 36% ज्यादा है।

सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी की ऑर्डर बुक अब 9.4 गीगावाट तक पहुंच गई है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास आने वाले समय में इतना बड़ा काम पहले से ही तय है। इससे यह साफ हो जाता है कि अगले 1-2 साल तक कंपनी की कमाई में स्थिरता और बढ़ोतरी की पूरी संभावना है।

Q4 FY26 में कंपनी का प्रदर्शन

अगर कंपनी के हालिया प्रदर्शन की बात करें, तो Emmvee ने उम्मीद से कहीं बेहतर नतीजे दिए हैं। Q4FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 62% बढ़कर 1,738 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में करीब 1,071 करोड़ रुपये था। वहीं मुनाफा भी तेजी से बढ़ा और 392 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और उसकी पकड़ मजबूत हो रही है।

कंपनी की ग्रोथ का एक बड़ा कारण उसकी उत्पादन क्षमता (capacity) में लगातार इजाफा है। दिसंबर 2025 में कंपनी ने 2.5 गीगावाट की नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन शुरू की, जिससे उसकी कुल क्षमता 10.3 गीगावाट हो गई है। इसके अलावा कंपनी आगे और विस्तार की योजना बना रही है, जिसमें 6 गीगावाट की नई हाई-टेक प्लांट (TopCon technology) शामिल है।

जैफरीज (Jefferies) का मानना है कि FY26 से FY28 के बीच कंपनी की कमाई (EBITDA) लगभग 26% की दर से बढ़ सकती है। यह किसी भी कंपनी के लिए काफी मजबूत ग्रोथ मानी जाती है। साथ ही, यह स्टॉक अभी अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले करीब 35% सस्ता भी मिल रहा है, जो निवेशकों के लिए एक आकर्षक मौका हो सकता है।

हालांकि, कुछ चुनौतियां भी हैं जैसे बढ़ता वर्किंग कैपिटल और मार्जिन पर दबाव, लेकिन कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट और कैश पोजीशन इसे संभालने में सक्षम बनाती है।

कंपनी का शेयर परफॉर्मेंस

एमएमवी फोटोवोल्टिक पावर (Emmvee Photovoltaic Power Ltd) के शेयर में हाल ही में मजबूत तेजी देखने को मिली है। आज यह स्टॉक 17.72 रुपये यानी करीब 6.51% की बढ़त के साथ 290 रुपये पर बंद हुआ, जो निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। कंपनी के बेहतर तिमाही नतीजे, मजबूत 9.4GW ऑर्डर बुक और भविष्य की ग्रोथ संभावनाओं ने इसमें खरीदारी को बढ़ावा दिया है। खास बात यह है कि यह तेजी केवल शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि कंपनी के फंडामेंटल सुधार और सेक्टर में बढ़ती मांग का संकेत भी देती है, जिससे आने वाले समय में इसमें और मजबूती देखने को मिल सकती है।