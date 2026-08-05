रिकॉर्ड हाई पर पहुंचते ही जेफ बेजोस ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला! बेचेंगे ₹34,000 करोड़ के Amazon शेयर
मुख्य बातें
- अमेजन (Amazon) के संस्थापक जेफ बेजोस ने करीब 15 मिलियन (1.5 करोड़) शेयर, जिनकी कीमत लगभग 4.1 अरब डॉलर (करीब ₹34,000 करोड़) है, बेचने की योजना बनाई है
- यह फैसला कंपनी के शेयर के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने और शानदार तिमाही नतीजों के बाद आया है
- खबर सामने आने के बाद Amazon का शेयर 2% से ज्यादा गिर गया
दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल अमेजन (Amazon) के संस्थापक जेफ बेजोस (Jeff Bezos) एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनकी अंतरिक्ष कंपनी या नई निवेश योजना नहीं, बल्कि अमेजन (Amazon) के करीब 4.1 अरब डॉलर (लगभग 34 हजार करोड़ रुपये) के शेयर बेचने की योजना है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अमेजन (Amazon) का शेयर हाल ही में अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा था। जैसे ही यह जानकारी सार्वजनिक हुई, कंपनी के शेयरों में 2% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि, इसके बावजूद इस साल अब तक अमेजन (Amazon) का शेयर करीब 20% की बढ़त दर्ज कर चुका है, जो अमेरिकी S&P 500 इंडेक्स की लगभग 12% बढ़त से कहीं ज्यादा है।
अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) में दाखिल दस्तावेज के मुताबिक, जेफ बेजोस करीब 1.5 करोड़ (15 मिलियन) Amazon शेयर बेचने की योजना बना रहे हैं। यह बिक्री Rule 10b5-1 ट्रेडिंग प्लान के तहत की जाएगी। यह एक ऐसा नियम है, जिसके जरिए कंपनी के बड़े अधिकारी या प्रमोटर पहले से तय योजना के अनुसार शेयर बेच सकते हैं, ताकि उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप न लगे। बेजोस ने यह ट्रेडिंग प्लान 14 नवंबर 2025 को अपनाया था और अब उसी के तहत शेयरों की बिक्री की जा रही है।
दस्तावेज के अनुसार, यह शेयर बिक्री मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley) के माध्यम से की गई। जैसे ही यह खबर बाजार में पहुंची, मंगलवार को अमेजन (Amazon) का शेयर 2% से ज्यादा टूटकर 277.42 डॉलर पर बंद हुआ। हालांकि, आफ्टर-मार्केट ट्रेडिंग में शेयर में हल्की रिकवरी भी देखने को मिली और यह 277.80 डॉलर तक पहुंच गया। गौरतलब है कि एक दिन पहले यानी सोमवार को अमेजन (Amazon) का शेयर 284.02 डॉलर के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा था।
शेयरों में हालिया तेजी
अमेजन (Amazon) के शेयरों में हालिया तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी के शानदार तिमाही नतीजे रहे। अप्रैल से जून 2026 की तिमाही में कंपनी ने 200.61 अरब डॉलर का राजस्व (Revenue) दर्ज किया, जबकि प्रति शेयर कमाई (EPS) 5.75 डॉलर रही। बाजार के अनुमान से बेहतर रहे इन नतीजों ने निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया।
सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका?
कंपनी की इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान AWS (Amazon Web Services) का रहा। AWS, Amazon का क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस है, जिसने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा कंपनी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर किया जा रहा भारी निवेश भी अब कारोबार में सकारात्मक परिणाम दिखाने लगा है। AI से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स और क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग ने कंपनी की कमाई को मजबूत आधार दिया है।
SEC में दाखिल दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि जेफ बेजोस जिन शेयरों को बेच रहे हैं, वे उन्हें 1994 में Amazon की स्थापना के समय मिले थे, यानी यह उनके संस्थापक (Founder) शेयर हैं। साथ ही मई 2026 में उन्होंने 2,20,200 Amazon शेयर विभिन्न NGO (Non-Profit Organisations) को दान भी किए थे।
अमेजन का रेवेन्यू 202 अरब डॉलर
भविष्य को लेकर भी अमेजन (Amazon) काफी आशावादी नजर आ रही है। कंपनी ने अनुमान लगाया है कि जुलाई-सितंबर तिमाही में उसका राजस्व 197 अरब डॉलर से 202 अरब डॉलर के बीच रह सकता है। वहीं, ऑपरेटिंग इनकम 22.5 अरब डॉलर से 26.5 अरब डॉलर तक रहने की उम्मीद जताई गई है, जो पिछले साल की समान तिमाही के 17.4 अरब डॉलर से काफी अधिक है।
दिलचस्प बात यह भी है कि SEC फाइलिंग के मुताबिक, इस योजना की घोषणा से पहले पिछले तीन महीनों में जेफ बेजोस ने अमेजन (Amazon) का कोई भी शेयर नहीं बेचा था। ऐसे में बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिक्री पहले से तय रणनीति का हिस्सा है, न कि कंपनी के भविष्य को लेकर किसी चिंता का संकेत।
निवेशकों के लिए यह खबर जरूर अहम है, लेकिन सिर्फ प्रमोटर द्वारा शेयर बेचने को नकारात्मक संकेत मानना सही नहीं होगा। अक्सर बड़े उद्योगपति अपने निवेश में विविधता लाने, चैरिटी या अन्य बिजनेस प्रोजेक्ट्स के लिए भी शेयर बेचते हैं। ऐसे में अमेजन (Amazon) की मजबूत कमाई, AI और क्लाउड बिजनेस में बढ़ती पकड़ तथा भविष्य के सकारात्मक अनुमान फिलहाल कंपनी के लिए मजबूत संकेत माने जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।