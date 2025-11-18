अमेजन छोड़ने के 4 साल बाद जेफ बेजोस की वापसी, विक बजाज संग बनाई नई AI कंपनी

संक्षेप: यह पहली बार है, जब वह सन 2021 में अमेजन के सीईओ पद छोड़ने के बाद किसी कंपनी की कमान संभाल रहे हैं। इस स्टार्टअप का नाम 'प्रोजेक्ट प्रोमेथियस' है और इसे 6.2 अरब डॉलर का फंडिंग मिला है, जिसमें खुद बेजोस का निवेश भी शामिल है।

अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस एक नई आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) कंपनी के प्रमुख बन रहे हैं। यह पहली बार है, जब वह सन 2021 में अमेजन के सीईओ पद छोड़ने के बाद किसी कंपनी की कमान संभाल रहे हैं। इस स्टार्टअप का नाम 'प्रोजेक्ट प्रोमेथियस' है और इसे 6.2 अरब डॉलर का फंडिंग मिला है, जिसमें खुद बेजोस का निवेश भी शामिल है। कंपनी से परिचित सूत्रों के अनुसार, स्टार्टअप ने पहले ही लगभग 100 कर्मचारियों को एकत्रित कर लिया है, जिनमें ओपनएआई, डीपमाइंड और मेटा जैसी लडिंग एआई कंपनियों से भर्ती किए गए शोधकर्ता भी शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कंपनी का लक्ष्य टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक प्रोजेक्ट प्रोमेथियस इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए AI तकनीक पर काम करेगी। इसका मुख्य फोकस एयरोस्पेस , ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर जैसे उद्योगों पर होगा। बेजोस की अपनी रॉकेट कंपनी ब्लू ओरिजिन के चलते अंतरिक्ष अन्वेषण में उनकी रुचि इस परियोजना के लक्ष्यों से मेल खाती है।

सह-संस्थापक की भूमिका बेजोस के साथ इस कंपनी के को-सीईओ विक बजाज हैं। विक बाजाज एक भौतिक और रसायन विज्ञानी हैं। इससे पहले उन्होंने गूगल की रिसर्च विंग गूगल एक्स में सर्गेई ब्रिन के साथ काम किया था। बजाज ने हेल्थ टेक कंपनी वेरिली की स्थापना भी की थी।

प्रोजेक्ट प्रॉमेथियस क्या करेगी प्रोजेक्ट प्रॉमेथियस उन कंपनियों में से एक है जो AI को वास्तविक भौतिक कार्यों में लागू करने पर ध्यान दे रही हैं, जैसे रोबोटिक्स, दवाओं की डिजाइनिंग और वैज्ञानिक खोजें। यह कंपनी ऐसे AI सिस्टम बनाना चाहती है, जो केवल डिजिटल टेक्स्ट का विश्लेषण करने के बजाय वास्तविक दुनिया के प्रयोगों से सीखें। इससे कंपनी को व्यावहारिक निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) के क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है।