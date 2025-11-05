Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़jeff bezos ex wife donates over rs 700 crore to howard university amid US shutdown
जेफ बेजोस की एक्स-वाइफ ने इस यूनिवर्सिटी को दिया ₹700 करोड़ से अधिक का दान

संक्षेप: बिलियनेयर परोपकारी और जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी, मैकेंजी स्कॉट ने हॉवर्ड यूनिवर्सिटी को 80 मिलियन डॉलर (लगभग 709 करोड़ रुपये) दान दिए हैं। यह विश्वविद्यालय के 158 साल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दानों में से एक है। यह दान बिना किसी शर्त के दिया गया है।

Wed, 5 Nov 2025 07:16 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
बिलियनेयर परोपकारी और जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी, मैकेंजी स्कॉट ने हॉवर्ड यूनिवर्सिटी को 80 मिलियन डॉलर (लगभग 709 करोड़ रुपये) दान दिए हैं। यह विश्वविद्यालय के 158 साल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दानों में से एक है। यह दान बिना किसी शर्त के दिया गया है, जिसका मतलब है कि विश्वविद्यालय इन फंड्स को अपनी जरूरत के अनुसार खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। 80 मिलियन डॉलर में से 63 मिलियन डॉलर विश्वविद्यालय के सामान्य संचालन पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 17 मिलियन डॉलर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज को सपोर्ट करेंगे।

शटडाउन में "सही समय" पर आया दान

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के अंतरिम प्रेसीडेंट ने कहा कि यह ऐतिहासिक निवेश न केवल विश्वविद्यालय की वर्तमान प्रगति को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि छात्र सहायता, इमारतों के सुधार और एक रिजर्व फंड बनाने में भी सहायता करेगा। विश्वविद्यालय ने यह भी बताया कि यह दान एक "सही समय" पर आया है, क्योंकि अमेरिकी सरकार के शटडाउन के कारण हॉवर्ड को मिलने वाली वार्षिक फंडिंग में देरी हुई है।

मैकेंजी स्कॉट की हाल की दान योजनाएं

मैकेंजी स्कॉट का यह दान विविधता और समानता को बढ़ावा देने वाले उनके हाल के कई बड़े दानों में शामिल है। हाल ही में, उन्होंने कम आय वाले और अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा में मदद करने वाली संस्थाओं को करोड़ों डॉलर दान दिए हैं।

अमेजन में हिस्सेदारी में कमी

हॉवर्ड यूनिवर्सिटी को यह दान ऐसे समय में आया है, जब पता चला है कि स्कॉट ने अमेजन में अपनी हिस्सेदारी में 12.6 बिलियन डॉलर की कमी की है। माना जाता है कि उनकी कुल संपत्ति 35.6 बिलियन डॉलर है। स्कॉट ने अपनी अधिकांश संपत्ति दान करने का वादा किया है और पिछले पांच वर्षों में वह 2,000 से अधिक संगठनों को 19 बिलियन डॉलर दान दे चुकी हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
