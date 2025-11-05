जेफ बेजोस की एक्स-वाइफ ने इस यूनिवर्सिटी को दिया ₹700 करोड़ से अधिक का दान

संक्षेप: बिलियनेयर परोपकारी और जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी, मैकेंजी स्कॉट ने हॉवर्ड यूनिवर्सिटी को 80 मिलियन डॉलर (लगभग 709 करोड़ रुपये) दान दिए हैं। यह विश्वविद्यालय के 158 साल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दानों में से एक है। यह दान बिना किसी शर्त के दिया गया है।

बिलियनेयर परोपकारी और जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी, मैकेंजी स्कॉट ने हॉवर्ड यूनिवर्सिटी को 80 मिलियन डॉलर (लगभग 709 करोड़ रुपये) दान दिए हैं। यह विश्वविद्यालय के 158 साल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दानों में से एक है। यह दान बिना किसी शर्त के दिया गया है, जिसका मतलब है कि विश्वविद्यालय इन फंड्स को अपनी जरूरत के अनुसार खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। 80 मिलियन डॉलर में से 63 मिलियन डॉलर विश्वविद्यालय के सामान्य संचालन पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 17 मिलियन डॉलर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज को सपोर्ट करेंगे।

शटडाउन में "सही समय" पर आया दान टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के अंतरिम प्रेसीडेंट ने कहा कि यह ऐतिहासिक निवेश न केवल विश्वविद्यालय की वर्तमान प्रगति को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि छात्र सहायता, इमारतों के सुधार और एक रिजर्व फंड बनाने में भी सहायता करेगा। विश्वविद्यालय ने यह भी बताया कि यह दान एक "सही समय" पर आया है, क्योंकि अमेरिकी सरकार के शटडाउन के कारण हॉवर्ड को मिलने वाली वार्षिक फंडिंग में देरी हुई है।

मैकेंजी स्कॉट की हाल की दान योजनाएं मैकेंजी स्कॉट का यह दान विविधता और समानता को बढ़ावा देने वाले उनके हाल के कई बड़े दानों में शामिल है। हाल ही में, उन्होंने कम आय वाले और अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा में मदद करने वाली संस्थाओं को करोड़ों डॉलर दान दिए हैं।