मुख्य बातें

Jeevan Praman 2026: हर साल की तरह इस बार भी पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है।

Jeevan Praman 2026: अगर आप सरकारी पेंशन लेते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी तारीख नजदीक आ रही है। हर साल की तरह इस बार भी पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। साल 2026 के लिए ज्यादातर सरकारी पेंशनर्स को 30 नवंबर तक यह काम पूरा करना होगा। अगर तय समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया, तो पेंशन मिलने में परेशानी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए बैंक या पेंशन ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन से घर बैठे आधार के जरिए चेहरे की पहचान कराकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं।

क्या होता है जीवन प्रमाण या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट? जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है। इसके जरिए पेंशनर्स यह साबित करते हैं कि वे जीवित हैं और उनकी पेंशन जारी रहनी चाहिए। पहले इसके लिए बैंक या पेंशन कार्यालय जाकर खुद मौजूद होना पड़ता था। लेकिन अब आधार और बायोमेट्रिक तकनीक की मदद से यह काम ऑनलाइन किया जा सकता है।

इसमें पेंशनर्स की पहचान आधार नंबर और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर होती है। चेहरे की पहचान यानी फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। यह डिजिटल सर्टिफिकेट कानूनी रूप से मान्य है और इसे पेंशन देने वाले बैंक या संबंधित विभाग में जमा किया जा सकता है।

मोबाइल से लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या चाहिए? घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपके पास कुछ जरूरी जानकारियां और सुविधाएं होनी चाहिए।

आधार कार्ड नंबर

आधार से लिंक मोबाइल नंबर

पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर

पेंशन खाते और बैंक की जानकारी

इंटरनेट और कैमरे वाला स्मार्टफोन

जीवन प्रमाण ऐप

आधार फेस आरडी ऐप

ध्यान रखें कि आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ताकि जरूरी ओटीपी और मैसेज मिल सकें।

आधार फेस ऑथेंटिकेशन से ऐसे बनाएं जीवन प्रमाण अगर आप बैंक जाए बिना मोबाइल से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: दो ऐप डाउनलोड करें। सबसे पहले अपने मोबाइल में आधार फेस आरडी ऐप और जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करें। फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आधार फेस आरडी ऐप जरूरी है।

स्टेप 2: जीवन प्रमाण ऐप खोलें। ऐप खोलने के बाद अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए जरूरी जानकारी भरें।

स्टेप 3: पेंशन से जुड़ी जानकारी दें। अब अपना नाम, पेंशन का प्रकार, पीपीओ नंबर और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी दर्ज करें। सभी जानकारियां सही भरें, ताकि सर्टिफिकेट बनाने में परेशानी न हो।

स्टेप 4: दूसरी पेंशन की जानकारी जोड़ें अगर आप एक से ज्यादा पेंशन लेते हैं, तो दूसरी पेंशन की जानकारी जोड़ने के लिए 'Yes' चुनें। अगर एक ही पेंशन है, तो 'No' पर क्लिक करें।

स्टेप 5: चेहरे की पहचान कराएं अब ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। मोबाइल कैमरे के सामने अपना चेहरा रखें। फोन को ऐप में बताए गए सही दूरी पर रखें।

स्टेप 6: कैमरे के सामने स्थिर रहें चेहरे की पहचान के दौरान हिलें नहीं। ऐप के निर्देश के अनुसार पलकें झपकाएं। इसके बाद आपकी पहचान की जांच की जाएगी।

स्टेप 7: डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करें फेस ऑथेंटिकेशन सफल होने के बाद आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर एसएमएस आएगा। इसमें सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक और जीवन प्रमाण आईडी (Pramaan ID) दी जाएगी।

किस तारीख तक जमा करना है लाइफ सर्टिफिकेट? ज्यादातर केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनर्स को हर साल नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। साल 2026 के लिए इसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर है।

हालांकि, 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को यह सुविधा पहले दी गई है। वे 1 अक्टूबर से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ऐसे वरिष्ठ पेंशनर्स को भी तय समय के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।