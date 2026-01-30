इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ने Q3 नतीजों का किया ऐलान, शेयरों में तेजी

Hindustan Hindi News
JBM Auto Ltd Share Price: इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी जेबीएम ऑटो लिमिटेड ने तिमाही नतीजों का ऐलान आज किया है। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार उनका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 4.6 प्रतिशत बढ़ा है।

Jan 30, 2026 03:25 pm IST
JBM Auto Ltd Share Price: इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी जेबीएम ऑटो लिमिटेड ने तिमाही नतीजों का ऐलान आज किया है। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार उनका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 4.6 प्रतिशत बढ़ा है। जेबीएम ऑटो लिमिटेड ने दी जानकारी में बताया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 55 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 52.60 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी के रेवन्यू में भी इजाफा

इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली इस कंपनी का रेवन्यू दिसंबर तिमाही में 1614 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर कंपनी का रेवन्यू 15.60 प्रतिशत रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 1396.20 करोड़ रुपये रहा है। जेबीएम ऑटो लिमिटेड का EBITDA सालाना आधार पर 173.40 करोड़ रुपये रहा है।

आज शेयरों में उछाल

बीएसई में आज जेबीएम ऑटो के शेयर आज 556.15 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 573.60 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। बता दें, 2026 में अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 9.79 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, तीन महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 17 प्रतिशत गिरा है।

जेबीएम ऑटो लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में एक साल में करीब 25 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 822 रुपये और 52 वीक लो लेवल 489.30 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 13322.90 करोड़ रुपये का है। बता दें, दो साल में जेबीएम ऑटो लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 40 प्रतिशत की गिरावट आई है।

लॉन्ग टर्म में दिया है मोटा रिटर्न

पिछले तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 116 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 650 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

