इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी के शेयरों में करीब 2% की तेजी, कल है निवेशकों के लिए बड़ा दिन

Dividend Stock: शेयर बाजार में आज यानी सोमवार को इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी जेबीएम ऑटो के शेयर फोकस में हैं। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए कल की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 09:38 AM
इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी के शेयरों में करीब 2% की तेजी, कल है निवेशकों के लिए बड़ा दिन

Dividend Stock: शेयर बाजार में आज यानी सोमवार को इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी जेबीएम ऑटो के शेयर फोकस में हैं। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए कल की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। रिकॉर्ड डेट पर जेबीएम ऑटो के शेयरों की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रही है।

कंपनी दे रही है डिविडेंड

एक्सचेंज को दी जानकारी में जेबीएम ऑटो लिमिटेड ने बताया था कि योग्य निवेशकों को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 0.85 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया गया है। इस फाइनल डिविडेंड के लिए जेबीएम ऑटो लिमिटेड ने 26 अगस्त की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। ऐसे में जिन निवेशकों को इस डिविडेंड का लाभ लेना होगा उन्हें आज ही शेयर खरीद लेने होंगे। बता दें, कंपनी इस साल पहली बार निवेशकों के बीच डिविडेंड दे रही है।

इसी साल हुआ था शेयरों का बंटवारा

जेबीएम ऑटो लिमिटेड के शेयरों का बंटवारा इसी साल हुआ था। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2 हिस्सों में किया गया था। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 2 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।

बीएसई में कंपनी के शेयरों का भाव आज यानी सोमवार को 648.95 रुपये के लेवल पर खुला था। कुछ ही देर में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 2 प्रतिशत की तेजी के साथ 649.90 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 32 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 2 साल में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 16 प्रतिशत गिरा है।

निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि 3 साल में जेबीएम ऑटो के शेयरों में 217 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 1214 प्रतिशत चढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

