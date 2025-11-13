जेपी इंफ्राटेक के एमडी मनोज गौड़ की गिरफ्तारी, ₹12000 करोड़ का है मामला, ED का एक्शन
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (JIL) के प्रबंध निदेशक (MD) मनोज गौड़ को ₹12,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि गौर ने घर खरीदारों से जुटाई गई धनराशि के दुरुपयोग और हेरफेर में अहम भूमिका निभाई।
हजारों घर खरीदारों से जुड़े फंड डायवर्जन का आरोप
यह मामला जेपी ग्रुप की दो कंपनियों जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (JIL) और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। ईडी की जांच हाउसिंग प्रोजेक्ट्स से फंड के डायवर्जन और दुरुपयोग पर केंद्रित है, जिससे हज़ारों घर खरीदारों को फ्लैट की डिलीवरी नहीं मिली। अधिकारियों के मुताबिक, 2017 में घर खरीदारों के विरोध प्रदर्शन के बाद कई एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनमें जयपी ग्रुप पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और छलपूर्वक निवेश कराने के आरोप लगे थे।
जांच के मुख्य बिंदु
ईडी के अनुसार, कथित धोखाधड़ी में जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनमें निवेशकों को 2010–11 से घरों का वादा किया गया था, लेकिन आज तक कई खरीदारों को पजेशन नहीं मिला। जांच में सामने आया है कि मनोज गौर, कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में, वित्तीय निर्णयों और प्रबंधन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, और खरीदारों की रकम को अन्य ग्रुप कंपनियों में ट्रांसफर किया गया।
छापेमारी और जब्ती
जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 ठिकानों पर छापे मारे। इन छापों के दौरान एजेंसी ने ₹1.7 करोड़ नकद, महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड्स और प्रॉपर्टी पेपर जब्त किए। ईडी ने यह भी बताया कि कुछ अन्य रियल एस्टेट कंपनियों के दफ्तरों में भी तलाशी ली गई, जिनका जयपी ग्रुप से वित्तीय लेनदेन था — इनमें गौरसंस इंडिया प्राइवेट, गुलशन होम्ज प्राइवेट और महागुन रियल एस्टेट प्राइवेट शामिल हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि जब्त दस्तावेज़ों की जांच जारी है ताकि पूरी मनी ट्रेल और फंड डायवर्जन की सीमा का पता लगाया जा सके।