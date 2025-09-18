ब्रह्मोस से मिला इस डिफेंस कंपनी को बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, 8980% चढ़ा है भाव

बता दें कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया का संयुक्त उद्यम है। यह कंपनी मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का विकास और निर्माण करती है।

Jaykay Enterprises share: भारतीय शेयर बाजार में आज गुरुवार को जेके एंटरप्राइजेज के शेयरों में 14% से अधिक की तेजी देखी गई। यह बढ़त कंपनी की एक बड़ी घोषणा के बाद आई, जिसमें बताया गया कि उसकी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी एलन रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक्स लिमिटेड को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी से ₹94.45 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने इस जानकारी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में दाखिल की गई फाइलिंग के जरिए साझा किया।

क्या है डिटेल BSE फाइलिंग के अनुसार, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (ब्रह्मोस) ने 11 अगस्त 2025 को एलन रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक्स लिमिटेड को 'कंपोजिट पार्ट्स' के निर्माण के लिए आशय पत्र (LOI) जारी किया था और अब यह पक्का ऑर्डर में बदल गया। हालांकि, एक्सचेंज फाइलिंग में इस ऑर्डर की समयावधि का खुलासा नहीं किया गया है। कंपनी ने केवल यह बताया है कि अनुबंध की शर्तें और समय-सीमा ऑर्डर के अनुसार तय की जाएंगी। बता दें कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया का संयुक्त उद्यम है। यह कंपनी मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का विकास और निर्माण करती है।