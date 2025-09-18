Jaykay Enterprises share surges huge 14 percent today after bag order from brahmos ब्रह्मोस से मिला इस डिफेंस कंपनी को बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, 8980% चढ़ा है भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Jaykay Enterprises share surges huge 14 percent today after bag order from brahmos

ब्रह्मोस से मिला इस डिफेंस कंपनी को बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, 8980% चढ़ा है भाव

बता दें कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया का संयुक्त उद्यम है। यह कंपनी मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का विकास और निर्माण करती है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 07:06 PM
share Share
Follow Us on
ब्रह्मोस से मिला इस डिफेंस कंपनी को बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, 8980% चढ़ा है भाव

Jaykay Enterprises share: भारतीय शेयर बाजार में आज गुरुवार को जेके एंटरप्राइजेज के शेयरों में 14% से अधिक की तेजी देखी गई। यह बढ़त कंपनी की एक बड़ी घोषणा के बाद आई, जिसमें बताया गया कि उसकी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी एलन रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक्स लिमिटेड को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी से ₹94.45 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने इस जानकारी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में दाखिल की गई फाइलिंग के जरिए साझा किया।

क्या है डिटेल

BSE फाइलिंग के अनुसार, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (ब्रह्मोस) ने 11 अगस्त 2025 को एलन रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक्स लिमिटेड को 'कंपोजिट पार्ट्स' के निर्माण के लिए आशय पत्र (LOI) जारी किया था और अब यह पक्का ऑर्डर में बदल गया। हालांकि, एक्सचेंज फाइलिंग में इस ऑर्डर की समयावधि का खुलासा नहीं किया गया है। कंपनी ने केवल यह बताया है कि अनुबंध की शर्तें और समय-सीमा ऑर्डर के अनुसार तय की जाएंगी। बता दें कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया का संयुक्त उद्यम है। यह कंपनी मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का विकास और निर्माण करती है।

जेके एंटरप्राइजेज के शेयरों के हाल

कंपनी के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कंपनी का शेयर मूल्य पिछले बंद भाव ₹160.90 से बढ़कर ₹184.35 पर बंद हुआ, यानी इसमें 14.57% की बढ़त दर्ज की गई। पिछले 5 सालों में जेके एंटरप्राइजेज के शेयरों ने निवेशकों को 8,980% से अधिक का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में ही शेयर ने 100% से अधिक का फायदा निवेशकों को पहुंचाया है। 2025 में अब तक (YTD) शेयर में 47.54% की बढ़त हुई है। पिछले 1 महीने में शेयर की कीमत 21.72% बढ़ी है। वहीं, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में यह शेयर 16.75% ऊपर गया है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।