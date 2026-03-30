IPO प्राइस से 60% टूट गया यह शेयर, लगातार गिरावट, आपका है दांव?
जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च लिमिटेड के शेयरों में आज सोमवार, 30 मार्च को तेज गिरावट देखने को मिली।
जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च लिमिटेड (Jaro Institute of Technology Management and Research Ltd) के शेयरों में आज सोमवार, 30 मार्च को तेज गिरावट देखने को मिली। कंपनी का शेयर करीब 6% तक टूट गया। इसकी बड़ी वजह थी कंपनी के शेयरों पर लगा लॉक-इन पीरियड खत्म होना, जिसके बाद बड़ी संख्या में शेयर अब बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो गए हैं।
क्या है डिटेल
जानकारी के मुताबिक, आज से करीब 1.21 करोड़ शेयर यानी कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 55% हिस्सा ट्रेडिंग के लिए पात्र हो गया है। रिसर्च फर्म नुवामा के अनुसार, पिछले बंद भाव के हिसाब से इन शेयरों की वैल्यू करीब ₹515.4 करोड़ बैठती है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि लॉक-इन खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि सभी शेयर तुरंत बाजार में बिकेंगे, बल्कि अब इन्हें बेचने की अनुमति मिल गई है।
शेयरों के हाल
अगर कंपनी के शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च लिमिटेड ने 30 सितंबर 2025 को ₹890 के इश्यू प्राइस पर शेयर बाजार में एंट्री की थी। लेकिन लिस्टिंग के बाद ही शेयर में गिरावट शुरू हो गई और कुछ ही समय में यह करीब 18% टूट गया। वहीं, अपने निचले स्तर पर यह शेयर अपने इश्यू प्राइस से करीब 60% तक नीचे जा चुका है।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखें
शेयरहोल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो दिसंबर तिमाही के अंत तक कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 57.33% थी। इसके अलावा कुछ बड़े निवेशकों में अबाकस डायवर्सिफाइड अल्फा फंड के पास 2.28% हिस्सेदारी थी। वहीं, सिंगुलैरिटी इक्विटी फंड I और सिंगुलैरिटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड II के पास क्रमशः 1.45% और 1.33% हिस्सेदारी दर्ज की गई थी।
रिटेल निवेशकों की बात करें तो करीब 71,500 छोटे निवेशकों, जिनकी निवेश सीमा ₹2 लाख तक है, के पास कंपनी की 17.1% हिस्सेदारी है। यानी इस स्टॉक में छोटे निवेशकों की भी अच्छी-खासी भागीदारी देखने को मिलती है, जो गिरावट के समय चिंता का कारण बन सकती है।
सोमवार के कारोबार के दौरान जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च लिमिटेड का शेयर 5.9% गिरकर ₹403.3 के इंट्राडे लो तक पहुंच गया। सुबह करीब 11 बजे यह 5.6% की गिरावट के साथ ₹404.5 पर ट्रेड कर रहा था। इस साल अब तक शेयर में करीब 12.5% की गिरावट आ चुकी है, जिससे निवेशकों का भरोसा थोड़ा कमजोर होता नजर आ रहा है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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