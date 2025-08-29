japanese giant company makes a big bet in yes bank will invest rs 16000 crore जापानी दिग्गज कंपनी का यस बैंक में बड़ा दांव, ₹16000 करोड़ का करेगी निवेश, Business Hindi News - Hindustan
जापानी दिग्गज कंपनी का यस बैंक में बड़ा दांव, ₹16000 करोड़ का करेगी निवेश

Yes Bank: जापान की एक बहुत बड़ी वित्तीय कंपनी, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्प (SMBC), यस बैंक में 16,000 करोड़ रुपये (1.83 अरब डॉलर) का निवेश करने वाली है। यह निवेश हिस्सेदारी (इक्विटी) और कर्ज (डेट) दोनों के रूप में किया जाएगा।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 08:43 AM
पीएम मोदी के जापान दौरे के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जापान की एक बहुत बड़ी वित्तीय कंपनी, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्प (SMBC), यस बैंक में 16,000 करोड़ रुपये (1.83 अरब डॉलर) का निवेश करने वाली है। यह निवेश हिस्सेदारी (इक्विटी) और कर्ज (डेट) दोनों के रूप में किया जाएगा।

ईटी की खबर के मुताबिक यह 16,000 करोड़ रुपये Yes Bank की अपनी बैलेंस शीट में जमा किया जाएगा ताकि बैंक की वित्तीय ताकत बढ़े। इसके अलावा, SMBC बैंक के मौजूदा शेयरधारकों, जिनका नेतृत्व भारतीय स्टेट बैंक (SBI) कर रहा है, को 13,500 करोड़ रुपये देगा। इसके बदले में SMBC बैंक में 20% हिस्सेदारी हासिल कर लेगा।

निवेश का तरीका

16,000 करोड़ रुपये के निवेश को दो हिस्सों में बांटा गया है…

सस्ता कर्ज: इसमें से 8,500 करोड़ रुपये जापानी येन में जारी किए गए बॉन्ड के रूप में दिए जाएंगे, जिस पर ब्याज की दर 2% से भी कम होगी। इससे Yes Bank का कर्ज लेने का खर्च काफी कम हो जाएगा।

पूंजी में निवेश: बाकी के 7,500 करोड़ रुपये हिस्सेदारी के रूप में लगाए जाएंगे, जो शायद विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (FCCB) के रूप में होंगे। इससे बैंक की पूंजी बढ़ेगी।

मंजूरी का इंतजार

SMBC और यस बैंक इस FCCB को जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मंजूरी मांग रहे हैं। हाल ही में, यस बैंक के शेयरधारकों ने इस निवेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

बढ़ती हिस्सेदारी

आरबीआई ने SMBC को यस बैंक में 24.99% तक की हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसमें से 20% हिस्सेदारी वह देश के अन्य बैंकों से खरीदेगा। बाकी की 4.99% हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, SMBC निजी इन्वेस्टमेंट कंपनियों एडवेंट और कार्लाइल से बातचीत कर सकता है या बैंक द्वारा जारी किए गए नए शेयर खरीद सकता है।

प्रमोटर बनने की इच्छा

हालांकि, RBI ने SMBC को 24.99% हिस्सेदारी की इजाजत दे दी है, लेकिन अभी तक उसे बैंक का 'प्रमोटर' नहीं बनाया गया है। इसके लिए SMBC को कुछ और शर्तें पूरी करनी होंगी और ज्यादा निवेश का वादा करना होगा। SMBC बैंक का प्रमोटर बनना चाहता है।

यस बैंक को फायदा

SMBC द्वारा दिया जाने वाला यह सस्ता कर्ज Yes Bank के नेट इंट्रेस्ट मार्जिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जून 2025 तक यस बैंक का नेट इंट्रेस्ट मार्जिन 2.5% था, जो बैंकिंग सेक्टर में सबसे कम में से एक है। इस निवेश से बैंक की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

