जापान की यह कंपनी बेच रही है कोटक महिंद्रा बैंक का अपना पूरा हिस्सा! 1880 रुपये रेट, एक्सपर्ट ने फिर भी दिया BUY टैग

जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले समूह सुमितोमो मित्सुई (Sumitomo Mitsui), कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) की अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इस बैंक में सुमितोमो मित्सुई की कुल हिस्सेदारी 1.65 प्रतिशत है। इस बिक्री के लिए 1880 रुपये का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। मंगलवार को बाजार के बंद होने के समय पर बीएसई में कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर 1959.65 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। बता दें, जापान के इस समूह का कोटक बैंक में लम्बे समय से निवेश है।

किसके पास कोटक महिंद्रा बैंक का कितना हिस्सा? जून तिमाही के रिजल्ट के अनुसार सुमितोमो मित्सुई की कोटक महिंद्रा बैंक में कुल हिस्सेदारी 1.65 प्रतिशत की है। बैंक के प्रमोटर्स के पास 25.88 प्रतिशत हिस्सा है। पब्लिक शेयरहोल्डिंग बैंक में 74 प्रतिशत है। सुमितोमो मित्सुई की तरफ से हिस्सेदारी बेचने पर यह हिस्सा भी पब्लिक शेयरहोल्डिंग में चला जाएगा।

कोटक महिंद्रा बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक में से एक है। मौजूदा समय में कोटक के पास 5440 ब्रांच, 2927 एटीएएम है। बैंक रिटेल, एसएमई, कॉरपोरेट और इंवेस्टमेंट बैंकिंग को अपनी सर्विसेज देती है।

ब्रोकरेज हैं बुलिश इस ब्लॉक की डील की रिपोर्ट के बाद भी यह स्टॉक बुलिश है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक्सिस सिक्योरिटीज ने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों को BUY टैग दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने 2178 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। बीते एक साल में कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों की कीमतों में करीब 10 प्रतिशत की तेजी आई है।