शानदार मुनाफे के बीच बिखरा यह शेयर, 98 रुपये के स्तर पर आया भाव
Jammu and kashmir bank result: जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 11 प्रतिशत बढ़कर 589 करोड़ रुपये रहा। बैंक ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बैंक को 531 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2025-26 के तीसरी तिमाही में कुल आय बढ़कर 3,593 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में 3,448 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2025-26 के दिसंबर तिमाही में बैंक का सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) सकल ऋण का तीन प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 4.08 प्रतिशत थी।
शेयर का परफॉर्मेंस
जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर की बात करें तो 3.75% टूटकर 98.90 रुपये पर बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे दिन शेयर 103.55 रुपये से 98.55 रुपये के बीच रहा। शेयर के 52 हफ्ते का लो 82.01 रुपये है। पिछले साल यह शेयर 117.20 रुपये तक गया था, जो 52 हफ्ते का हाई है।
बैंक पर कार्रवाई
बैंक के हाल के इतिहास में रेगुलेटरी कार्रवाई शामिल है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 25 जनवरी 2025 को फाइनेंशियल इंक्लूजन, नो योर कस्टमर (KYC) नियमों और लोन और एडवांस से जुड़े निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹3.31 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। कैपिटल के मामले में, बैंक के बोर्ड ने 26 नवंबर 2025 को FY2025-26 के लिए फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दी। इसमें शेयरहोल्डर और रेगुलेटरी मंजूरी मिलने पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए एक या ज्यादा किस्तों में इक्विटी के जरिए ₹750 करोड़ तक जुटाना शामिल है। इसके अलावा, बोर्ड ने बैंक के कैपिटल बेस को मजबूत करने के मकसद से, प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर नॉन-कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, अनसिक्योर्ड, बेसल III-कम्प्लायंट टियर 2 बॉन्ड के जरिए ₹500 करोड़ तक जारी करने को भी मंजूरी दी।