Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Jammu and kashmir bank reports growth in q3 net profit to 589 crore rs share decline 4 percent price below 100 rs
शानदार मुनाफे के बीच बिखरा यह शेयर, 98 रुपये के स्तर पर आया भाव

शानदार मुनाफे के बीच बिखरा यह शेयर, 98 रुपये के स्तर पर आया भाव

संक्षेप:

इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 11 प्रतिशत बढ़कर 589 करोड़ रुपये रहा। बैंक ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में दिसंबर तिमाही में बैंक को 531 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर की बात करें तो 3.75% टूटकर 98.90 रुपये पर बंद हुआ।

Jan 20, 2026 10:13 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Jammu and kashmir bank result: जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 11 प्रतिशत बढ़कर 589 करोड़ रुपये रहा। बैंक ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बैंक को 531 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2025-26 के तीसरी तिमाही में कुल आय बढ़कर 3,593 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में 3,448 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2025-26 के दिसंबर तिमाही में बैंक का सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) सकल ऋण का तीन प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 4.08 प्रतिशत थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शेयर का परफॉर्मेंस

जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर की बात करें तो 3.75% टूटकर 98.90 रुपये पर बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे दिन शेयर 103.55 रुपये से 98.55 रुपये के बीच रहा। शेयर के 52 हफ्ते का लो 82.01 रुपये है। पिछले साल यह शेयर 117.20 रुपये तक गया था, जो 52 हफ्ते का हाई है।

बैंक पर कार्रवाई

बैंक के हाल के इतिहास में रेगुलेटरी कार्रवाई शामिल है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 25 जनवरी 2025 को फाइनेंशियल इंक्लूजन, नो योर कस्टमर (KYC) नियमों और लोन और एडवांस से जुड़े निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹3.31 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। कैपिटल के मामले में, बैंक के बोर्ड ने 26 नवंबर 2025 को FY2025-26 के लिए फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दी। इसमें शेयरहोल्डर और रेगुलेटरी मंजूरी मिलने पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए एक या ज्यादा किस्तों में इक्विटी के जरिए ₹750 करोड़ तक जुटाना शामिल है। इसके अलावा, बोर्ड ने बैंक के कैपिटल बेस को मजबूत करने के मकसद से, प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर नॉन-कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, अनसिक्योर्ड, बेसल III-कम्प्लायंट टियर 2 बॉन्ड के जरिए ₹500 करोड़ तक जारी करने को भी मंजूरी दी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।