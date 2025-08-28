जेपी ग्रुप का पावर स्टॉक बना रॉकेट, 300 करोड़ रुपये से सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएगी कंपनी
जयप्रकाश पावर वेंचर्स के शेयर गुरुवार को 5% उछलकर 18.96 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने मध्य प्रदेश में एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने से जुड़े प्लान की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
जेपी ग्रुप की कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर्स के शेयर फिर चर्चा में हैं। जयप्रकाश पावर वेंचर्स के शेयर कमजोर बाजार में रॉकेट सा उड़ गए हैं। जेपी ग्रुप की इस कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट की तेजी के साथ 18.96 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल एक बड़े ऐलान के बाद आया है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स ने एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने से जुड़ी अपनी योजना की घोषणा की है। BSE पर गुरुवार को सुबह 10 बजे कंपनी के 18 लाख से ज्यादा शेयरों के बाय ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है।
300 करोड़ रुपये के निवेश से लगाएगी सोलर प्रोजेक्ट
जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का मध्य प्रदेश में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट में अनुमानित निवेश 300 करोड़ रुपये का है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि कंपनी के बोर्ड ने अपनी मीटिंग में इससे जुड़े एक प्रस्ताव पर विचार किया है। इस सोलर पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी करीब 50 मेगावॉट होगी। जयप्रकाश पावर वेंचर्स इस प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश के बीना में अपने मौजूदा थर्मल पावर प्रोजेक्ट साइट पर लगाना चाहती है। बीना में कंपनी का 500 मेगावॉट का थर्मल पावर प्लांट है।
99% से ज्यादा लुढ़क गए थे कंपनी के शेयर
जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयर अपने हाई से 99 पर्सेंट से अधिक टूट गए थे। जेपी ग्रुप की इस पावर कंपनी के शेयर 28 दिसंबर 2007 को 135.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 27 मार्च 2020 को 60 पैसे पर जा पहुंचे थे। हालांकि, इस लेवल के बाद से कंपनी के शेयरों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 28 अगस्त 2025 को 18.96 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 साल से कुछ ज्यादा समय में जयप्रकाश पावर वेंचर्स के शेयरों में 3035 पर्सेंट का जोरदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 27.62 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 12.35 रुपये है।