पावर कंपनी ने किया सोलर प्रोजेक्ट पर बड़ा ऐलान,₹18 का है शेयर, कल रहेगी निवेशकों की नजर
JP Power share: जयप्रकाश पावर वेंचर्स (जेपी पावर) के शेयर कल गुरुवार, 28 अगस्त को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। जेपी समूह के शेयरों में तेजी तब आ सकती है। दरअसल, कंपनी ने आज बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया है। पावर कंपनी ने कहा कि वह ₹300 करोड़ के अनुमानित निवेश से एक सोलर एनर्जी परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है। बता दें कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स के शेयर बीते मंगलवार को 3 पर्सेंट से अधिक गिरकर 18.09 रुपये पर आ गए थे। आज 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद है। अगर कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो यह शेयर पांच साल में 560 पर्सेंट चढ़ गया है। हालांकि, लंबी अवधि में इसने तगड़ा नुकसान भी कराया है। साल 2008 में इस शेयर की कीमत 137 रुपये थी।
कंपनी ने क्या कहा
₹20 से नीचे के स्मॉल-कैप स्टॉक ने आज एक एक्सचेंज फाइलिंग में घोषणा की कि कंपनी के बोर्ड ने मध्य प्रदेश के बीना में स्थित कंपनी के मौजूदा थर्मल पावर प्रोजेक्ट साइट पर लगभग 50 मेगावाट क्षमता के सोलर पीवी पावर प्लांट की स्थापना के विकल्पों का पता लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया है। एक पावर प्लांट की स्थापना के लिए अनुमानित ₹300 करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। जेपी पावर ने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव आवश्यक अप्रूवल के तहत है, जिसमें लेंडर्स की स्वीकृति भी शामिल है।
जून तिमाही के नतीजे
बता दें कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स ने कम राजस्व के कारण जून 2025 तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 20% से अधिक की गिरावट दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में ₹278.13 करोड़ रहा। बीएसई फाइलिंग के अनुसार, कंपनी ने 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही में ₹348.54 करोड़ का समेकित शुद्ध लाभ अर्जित किया था। इस तिमाही में कुल आय घटकर ₹1,630.88 करोड़ रह गई, एक साल पहले इसी अवधि में ₹1,779.06 करोड़ थी।