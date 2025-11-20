Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Jaiprakash Power Ventures Ltd share price extends rally zooms 27 percent in 2 days stock price 22 rupees
अडानी ग्रुप के हिस्से आएगी यह कंपनी, शेयर खरीदने की मची लूट, ₹22 पर आ गया भाव

अडानी ग्रुप के हिस्से आएगी यह कंपनी, शेयर खरीदने की मची लूट, ₹22 पर आ गया भाव

संक्षेप: स्टॉक में कीमत के साथ-साथ वॉल्यूम में भी तेज बढ़ोतरी हुई। करीब 7.12 करोड़ शेयरों की खरीद-फरोख़्त हुई, जो कि दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 32.09 लाख की तुलना में कई गुना ज्यादा है। कुल टर्नओवर ₹140.89 करोड़ रहा और कंपनी का मार्केट कैप ₹13,919.37 करोड़ पर पहुंच गया।

Thu, 20 Nov 2025 12:34 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Jaiprakash Power Ventures Ltd Share: जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार, 20 नवंबर को लगातार दूसरे दिन जोरदार बढ़त देखने को मिली। कंपनी के शेयर 12.26% उछलकर दिन के उच्च स्तर ₹22.80 पर पहुंच गए। इस स्तर पर स्टॉक ने सिर्फ दो ट्रेडिंग सत्रों में 29.25% की तेजी दर्ज की है। तेजी का मुख्य कारण यह रिपोर्ट है कि दिवालिया हो चुकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) को अधिग्रहित करने की दौड़ में अडानी ग्रुप, वेदांता को पीछे छोड़ सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है डिटेल

सितंबर में हुई ई-नीलामी में वेदांता ने ₹17,000 करोड़ की सर्वोच्च बोली लगाई थी। लेकिन लेनदारों ने अडानी एंटरप्राइजेज की रिज़ॉल्यूशन प्लान को तरजीह दी, जिसकी वजह बताया जा रहा है- अधिक एडवांस पेमेंट। क्रेडिटर्स ने अडानी की योजना के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया, जिससे बाजार में जेपी पावर से जुड़े निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। स्टॉक में कीमत के साथ-साथ वॉल्यूम में भी तेज बढ़ोतरी हुई। करीब 7.12 करोड़ शेयरों की खरीद-फरोख़्त हुई, जो कि दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 32.09 लाख की तुलना में कई गुना ज्यादा है। कुल टर्नओवर ₹140.89 करोड़ रहा और कंपनी का मार्केट कैप ₹13,919.37 करोड़ पर पहुंच गया।

चेयरमैन मनोज गौड़ की गिरफ्तारी

इसी बीच कंपनी ने एक अलग एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि उसके नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मनोज गौड़ को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। जेपी पावर ने स्पष्ट किया कि आरोप कंपनी से संबंधित नहीं हैं, बल्कि जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड (JIL) और जेपी एसोसिएट्स से जुड़े हैं। JIL को अब सुरक्षा रियल्टी ने NCLT-अनुमोदित योजना के जरिए से अधिग्रहित कर लिया है, और जेपी एसोसिएट्स जून 2024 से CIRP के अधीन है।

तकनीकी संकेत मजबूत

स्टॉक अपने सभी प्रमुख 5-, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150-, और 200-दिवसीय SMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो मजबूत अपट्रेंड को दर्शाता है। 14-दिवसीय RSI 82.80 पर है, यह ओवरबॉट जोन है (70 से ऊपर)। तकनीकी रूप से, यह तेज़ी का संकेत देता है, लेकिन कुछ निवेशक इसे मुनाफ़ा वसूली के स्तर के रूप में भी देख सकते हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।