अडानी ग्रुप के हिस्से आएगी यह कंपनी, शेयर खरीदने की मची लूट, ₹22 पर आ गया भाव
संक्षेप: स्टॉक में कीमत के साथ-साथ वॉल्यूम में भी तेज बढ़ोतरी हुई। करीब 7.12 करोड़ शेयरों की खरीद-फरोख़्त हुई, जो कि दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 32.09 लाख की तुलना में कई गुना ज्यादा है। कुल टर्नओवर ₹140.89 करोड़ रहा और कंपनी का मार्केट कैप ₹13,919.37 करोड़ पर पहुंच गया।
Jaiprakash Power Ventures Ltd Share: जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार, 20 नवंबर को लगातार दूसरे दिन जोरदार बढ़त देखने को मिली। कंपनी के शेयर 12.26% उछलकर दिन के उच्च स्तर ₹22.80 पर पहुंच गए। इस स्तर पर स्टॉक ने सिर्फ दो ट्रेडिंग सत्रों में 29.25% की तेजी दर्ज की है। तेजी का मुख्य कारण यह रिपोर्ट है कि दिवालिया हो चुकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) को अधिग्रहित करने की दौड़ में अडानी ग्रुप, वेदांता को पीछे छोड़ सकता है।
क्या है डिटेल
सितंबर में हुई ई-नीलामी में वेदांता ने ₹17,000 करोड़ की सर्वोच्च बोली लगाई थी। लेकिन लेनदारों ने अडानी एंटरप्राइजेज की रिज़ॉल्यूशन प्लान को तरजीह दी, जिसकी वजह बताया जा रहा है- अधिक एडवांस पेमेंट। क्रेडिटर्स ने अडानी की योजना के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया, जिससे बाजार में जेपी पावर से जुड़े निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। स्टॉक में कीमत के साथ-साथ वॉल्यूम में भी तेज बढ़ोतरी हुई। करीब 7.12 करोड़ शेयरों की खरीद-फरोख़्त हुई, जो कि दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 32.09 लाख की तुलना में कई गुना ज्यादा है। कुल टर्नओवर ₹140.89 करोड़ रहा और कंपनी का मार्केट कैप ₹13,919.37 करोड़ पर पहुंच गया।
चेयरमैन मनोज गौड़ की गिरफ्तारी
इसी बीच कंपनी ने एक अलग एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि उसके नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मनोज गौड़ को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। जेपी पावर ने स्पष्ट किया कि आरोप कंपनी से संबंधित नहीं हैं, बल्कि जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड (JIL) और जेपी एसोसिएट्स से जुड़े हैं। JIL को अब सुरक्षा रियल्टी ने NCLT-अनुमोदित योजना के जरिए से अधिग्रहित कर लिया है, और जेपी एसोसिएट्स जून 2024 से CIRP के अधीन है।
तकनीकी संकेत मजबूत
स्टॉक अपने सभी प्रमुख 5-, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150-, और 200-दिवसीय SMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो मजबूत अपट्रेंड को दर्शाता है। 14-दिवसीय RSI 82.80 पर है, यह ओवरबॉट जोन है (70 से ऊपर)। तकनीकी रूप से, यह तेज़ी का संकेत देता है, लेकिन कुछ निवेशक इसे मुनाफ़ा वसूली के स्तर के रूप में भी देख सकते हैं।