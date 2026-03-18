जेपी ग्रुप का पावर शेयर बना रॉकेट, अडानी ग्रुप के इस बड़े दांव को मिली है मंजूरी
जेपी पावर के शेयर 11% से अधिक के उछाल के साथ 15.64 रुपये पर पहुंच गए हैं। जेपी पावर के शेयरों में यह तेजी एक अनाउंसमेंट के बाद आई है। NCLT ने इनसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिए जेपी एसोसिएट्स को खरीदने से जुड़ी अडानी एंटरप्राइजेज की बोली को मंजूरी दे दी है।
जेपी ग्रुप की कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (जेपी पावर) के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी आई है। जेपी पावर के शेयर बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 11 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 15.64 रुपये पर पहुंच गए हैं। मंगलवार के बंद स्तर के मुकाबले जेपी पावर के शेयर बुधवार को प्रति शेयर 1.66 रुपये उछल गए हैं। जेपी पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 27.62 रुपये है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 12.60 रुपये है।
जेपी पावर वेंचर्स के शेयरों में तेजी की वजह
जेपी ग्रुप की कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (जेपी पावर) के शेयरों में यह तेजी एक अनाउंसमेंट के बाद आई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की इलाहाबाद बेंच ने इनसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिए जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेपी एसोसिएट्स) को खरीदने से जुड़ी अडानी एंटरप्राइजेज की 14,535 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी 17 मार्च 2026 को एक मौखिक आदेश के जरिए दी गई है। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्शी कोड 2016 के सेक्शन 31 के तहत रेजॉलूशन प्लान को मंजूरी दी है। कंपनी के डिसक्लोजर के मुताबिक, यह अप्रूवल जयप्रकाश एसोसिएट्स के कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेजॉलूशन प्रोसेस में एक अहम कदम है।
जेपी पावर वेंचर्स में जयप्रकाश एसोसिएट्स की होल्डिंग
हालिया शेयरहोल्डिंग डिसक्लोजर्स के मुताबिक, जयप्रकाश एसोसिएट्स के पास जेपी पावर वेंचर्स (जयप्रकास पावर वेंचर्स) के 1,64,48,30,118 इक्विटी शेयर हैं। जेपी पावर वेंचर्स के शेयरों में बुधवार को आए उछाल के बाद जेपी एसोसिएट्स की हिस्सेदारी की वैल्यू एक ही सेशन में करीब 240 करोड़ रुपये बढ़ गई है। जेपी पावर वेंचर्स का मार्केट कैप बुधवार 18 मार्च 2026 को 10,400 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी में पब्लिक शेयरहोल्डिंग 76 पर्सेंट है। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयरों में पिछले 5 साल में 510 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयर 19 मार्च 2021 को 2.54 रुपये पर थे। जेपी पावर वेंचर्स के शेयर 18 मार्च 2026 को 15.64 रुपये पर जा पहुंचे हैं।
क्या करती है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड
जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (जेपी पावर वेंचर्स) की शुरुआत साल 1994 में हुई है। जेपी पावर वेंचर्स कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग, थर्मल और हाइड्रोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉडक्शन बिजनेस में है। 2220 MW की टोटल जेनरेशन कैपेसिटी में से 1245 मेगावॉट के लिए जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड ने पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) कर रखा है, जबकि 975 मेगावॉट कैपेसिटी का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म बेसिस पर पावर सेल करने के लिए किया जाता है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें