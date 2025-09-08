Jaiprakash Associates Ltd Share falls 3 43 rupee company going to be sell soon ₹323 का शेयर टूटकर ₹3.43 पर आया, बिकने जा रही है कंपनी, अडानी ग्रुप को पछाड़ते हुए किसने लगाई सबसे ऊंची बोली, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Jaiprakash Associates Ltd Share falls 3 43 rupee company going to be sell soon

₹323 का शेयर टूटकर ₹3.43 पर आया, बिकने जा रही है कंपनी, अडानी ग्रुप को पछाड़ते हुए किसने लगाई सबसे ऊंची बोली

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (Jaiprakash Associates Ltd) के शेयरों में आज लोअर सर्किट लग गया है। कंपनी के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 3.43 रुपये के लेवल पर आ गया।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 10:35 AM
share Share
Follow Us on
₹323 का शेयर टूटकर ₹3.43 पर आया, बिकने जा रही है कंपनी, अडानी ग्रुप को पछाड़ते हुए किसने लगाई सबसे ऊंची बोली

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (Jaiprakash Associates Ltd) के शेयरों में आज लोअर सर्किट लग गया है। कंपनी के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 3.43 रुपये के लेवल पर आ गया। बता दें, बीते हफ्ते खबर आई थी माइनिंग सेक्टर की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने कर्ज में डूबी हुई जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएआईएल) को खरीदने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है।

ये भी पढ़ें:LG के IPO की उल्टी गिनती शुरू, ₹15000 करोड़ जुटाने का प्लान

बीते कुछ साल जयप्रकास एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। 4 जनवरी 2008 में जय प्रकाश एसोसिएट्स के शेयरों का भाव 323.73 रुपये के लेवल पर था। लेकिन अब यह टूटकर 4 रुपये के नीचे भी आ गया है। वहीं, इस कंपनी को खरीदने के लिए सफल बोली लगाने वाली कंपनी वेदांता लिमिटेड का शेयर 2 प्रतिशत की गिरावट के बाद 436.60 रुपये के लेवल पर आ गया।

कैसे होगा पूरा भुगतान?

सूत्रों के मुताबिक, वेदांता ने सफल बोली लगाने के बाद कहा कि वह एनसीएलटी की मंजूरी मिलते ही 4,000 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी और बाकी की रकम अगले पांच से छह सालों में चुकाएगी। वेदांता ने करीब 12,505 करोड़ रुपये की बोली लगाकर अडानी ग्रुप को पीछे छोड़ दिया है। यह बोली बैंकों द्वारा आयोजित नीलामी में लगाई गई थी, जिनका उद्देश्य जयप्रकाश ग्रुप के लिए खरीदार ढूंढना था। जयप्रकाश समूह रियल एस्टेट, सीमेंट, बिजली, होटल और सड़कों जैसे क्षेत्रों में काम करता है।

ये भी पढ़ें:रेटिंग में बढ़ोतरी के बाद इस मल्टीबैगर स्टॉक में उछाल, 5 साल में 1163% चढ़ा भाव

5 कंपनियों ने दिखाई थी दिलचस्पी

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड इस समय आईबीसी (दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता) के तहत दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। इस प्रक्रिया के तहत, 24 जून को समाधान योजनाएं मांगी गईं। इसके बाद, पांच कंपनियों — वेदांता, अदाणी, डालमिया, जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक के बीच इसे हासिल करने के लिए मुकाबला हुआ। इसमें वेदांता ने 12,505 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई। सूत्रों के मुताबिक, जेएआईएल के लिए वेदांता को सबसे ऊंची बोली लगाने वाला बोलीदाता घोषित किया गया है।

(भाषा के इनपुट के साथ)

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।