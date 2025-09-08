₹323 का शेयर टूटकर ₹3.43 पर आया, बिकने जा रही है कंपनी, अडानी ग्रुप को पछाड़ते हुए किसने लगाई सबसे ऊंची बोली

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (Jaiprakash Associates Ltd) के शेयरों में आज लोअर सर्किट लग गया है। कंपनी के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 3.43 रुपये के लेवल पर आ गया।

बता दें, बीते हफ्ते खबर आई थी माइनिंग सेक्टर की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने कर्ज में डूबी हुई जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएआईएल) को खरीदने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है।

बीते कुछ साल जयप्रकास एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। 4 जनवरी 2008 में जय प्रकाश एसोसिएट्स के शेयरों का भाव 323.73 रुपये के लेवल पर था। लेकिन अब यह टूटकर 4 रुपये के नीचे भी आ गया है। वहीं, इस कंपनी को खरीदने के लिए सफल बोली लगाने वाली कंपनी वेदांता लिमिटेड का शेयर 2 प्रतिशत की गिरावट के बाद 436.60 रुपये के लेवल पर आ गया।

कैसे होगा पूरा भुगतान? सूत्रों के मुताबिक, वेदांता ने सफल बोली लगाने के बाद कहा कि वह एनसीएलटी की मंजूरी मिलते ही 4,000 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी और बाकी की रकम अगले पांच से छह सालों में चुकाएगी। वेदांता ने करीब 12,505 करोड़ रुपये की बोली लगाकर अडानी ग्रुप को पीछे छोड़ दिया है। यह बोली बैंकों द्वारा आयोजित नीलामी में लगाई गई थी, जिनका उद्देश्य जयप्रकाश ग्रुप के लिए खरीदार ढूंढना था। जयप्रकाश समूह रियल एस्टेट, सीमेंट, बिजली, होटल और सड़कों जैसे क्षेत्रों में काम करता है।

5 कंपनियों ने दिखाई थी दिलचस्पी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड इस समय आईबीसी (दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता) के तहत दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। इस प्रक्रिया के तहत, 24 जून को समाधान योजनाएं मांगी गईं। इसके बाद, पांच कंपनियों — वेदांता, अदाणी, डालमिया, जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक के बीच इसे हासिल करने के लिए मुकाबला हुआ। इसमें वेदांता ने 12,505 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई। सूत्रों के मुताबिक, जेएआईएल के लिए वेदांता को सबसे ऊंची बोली लगाने वाला बोलीदाता घोषित किया गया है।

(भाषा के इनपुट के साथ)