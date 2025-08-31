Jaiprakash Associates Ltd Share down from 324 rupees to 3 rupees now trading closed last 5 days ₹324 से टूटकर ₹3 पर आ गया यह शेयर, अब 5 दिन से बंद है ट्रेडिंग, बिक रही है कंपनी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Jaiprakash Associates Ltd Share down from 324 rupees to 3 rupees now trading closed last 5 days

₹324 से टूटकर ₹3 पर आ गया यह शेयर, अब 5 दिन से बंद है ट्रेडिंग, बिक रही है कंपनी

बता दें कि कंपनी जेपी ग्रुप की प्रमुख कंपनी है, जो बुनियादी ढांचे, सीमेंट, पावर, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में काम करती है। कंपनी लंबे समय से देशभर में बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उस पर कर्ज़ का बोझ और वित्तीय दबाव बढ़ा है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 07:35 PM
share Share
Follow Us on
₹324 से टूटकर ₹3 पर आ गया यह शेयर, अब 5 दिन से बंद है ट्रेडिंग, बिक रही है कंपनी

Jaiprakash Associates Ltd Share: जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के शेयर बीते एक सप्ताह से कारोबार के लिए बंद है। कंपनी के शेयर में आखिरी बार 25 अगस्त को ट्रेडिंग हुई थी और यह शेयर 3.80 रुपये पर बंद हुआ था। बता दें कि दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही कंपनी को अडानी समूह समेत दांव लगाने को तैयार है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अधिग्रहण की अडानी समूह की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। योजना के तहत अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड और अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड या समूह की अन्य कंपनियों द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा।

324 रुपये से 99% तक टूटा शेयर

बता दें कि कंपनी के शेयर लंबी अवधि में यह शेयर 99 पर्सेंट तक टूट गए। कंपनी के शेयर 4 जनवरी 2008 में 324 रुपये के भाव पर थे और वर्तमान में यह 3.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर ने लंबी अवधि में 99% तक टूट गए। बता दें कि जयप्रकाश एसोसिएट्स को जून 2024 में NCLT के अधीन कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेसॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) में भेजा गया, क्योंकि कंपनी लगभग ₹57,185 करोड़ के ऋण में थी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई बड़ी कंपनियां—जैसे अडानी ग्रुप, वेदांता, डालमिया भारत, जेएसपीएल, पीएनसी इंफ्राटेक—ने JAL को खरीदने के लिए प्रस्ताव पेश किए हैं।

जून तिमाही के नतीजे

तीन लगातार घाटे के बाद पहली बार कंपनी ने जून तिमाही में ₹240.29 करोड़ का मुनाफा (PAT) कमाया है। यह सकारात्मक संकेत है, लेकिन साथ ही राजस्व में 42.75% की भारी गिरावट रही—जो पिछले तीन वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है। बता दें कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड जेपी ग्रुप की प्रमुख कंपनी है, जो बुनियादी ढांचे, सीमेंट, पावर, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में काम करती है। कंपनी लंबे समय से देशभर में बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उस पर कर्ज़ का बोझ और वित्तीय दबाव बढ़ा है।

Business News In Hindi Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।