₹3 के शेयर वाली कंपनी को खरीदने की मिली मंजूरी, एक्सपर्ट की सलाह- ₹530 तक जा सकता है भाव

संक्षेप: एमके ग्लोबल ने वेदांता के Q2FY26 नतीजों को मजबूत रहने की उम्मीद जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का EBITDA ₹11,350 करोड़ तक पहुंच सकता है, जिसमें एल्यूमिनियम और जिंक सेगमेंट का प्रदर्शन प्रमुख रहेगा।

Wed, 15 Oct 2025 10:20 AMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Jaiprakash Associates Ltd: वेदांता लिमिटेड के शेयर आज बाजार में सुर्खियों में हैं। कंपनी के शेयर आज मामूली तेजी के 482.55 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। बता दें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने कंपनी को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। यह अधिग्रहण कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के तहत इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) के अनुसार किया जाएगा। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के शेयर में पिछले दो दिन से ट्रेडिंग बंद है और इसका अंतिम शेयर प्राइस 3.67 रुपये था।

क्या है डिटेल

वेदांता लिमिटेड, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की सहायक कंपनी है और बीएसई तथा एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध है। पिछले छह महीनों में कंपनी के शेयरों में 21% की बढ़त दर्ज की गई है। विश्लेषकों के अनुसार, वेदांता के शेयरों ने 15 साल बाद “कप और हैंडल” पैटर्न पर ब्रेकआउट दिया है, जो लंबे समय से चल रही मल्टी-ईयर कंसॉलिडेशन से बाहर निकलने का संकेत है। ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने कहा कि ऐसे ब्रेकआउट्स आमतौर पर आने वाले कुछ तिमाहियों में शेयरों को मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देने की दिशा में ले जाते हैं।

क्या है रिपोर्ट में

नुवामा ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “पिछले 4–5 सालों में शेयर ने मंथली चार्ट्स पर लगातार हायर लो बनाए हैं, जो निचले स्तरों पर स्थिर डिमांड को दर्शाता है। फिलहाल शेयर अपने ऑल-टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है, जिससे मोमेंटम और बढ़ने की संभावना है।” एमके ग्लोबल ने वेदांता के Q2FY26 नतीजों को मजबूत रहने की उम्मीद जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का EBITDA ₹11,350 करोड़ तक पहुंच सकता है, जिसमें एल्यूमिनियम और जिंक सेगमेंट का प्रदर्शन प्रमुख रहेगा।

एमके ग्लोबल ने कहा, “हमने वेदांता का टारगेट प्राइस ₹525 से बढ़ाकर ₹550 कर दिया है। FY27/28 के लिए EBITDA अनुमान को जिंक और एल्यूमिनियम से होने वाले लाभों के चलते अपग्रेड किया गया है। साथ ही कंपनी के सिल्वर और अन्य एग्रीकल्चर मेटल्स एक्सपोजर को भी अंडरवैल्यूड माना जा रहा है।” आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (ICICI Securities) ने भी वेदांता को नॉन-फेरस मेटल सेक्टर में अपनी पसंदीदा स्टॉक के रूप में चुना है और इसका लक्ष्य मूल्य ₹530 तय किया है। वहीं, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने Q2 में वेदांता के EBITDA में 11% तिमाही और 12% वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। कोटक का कहना है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से कमोडिटी कीमतों में बढ़ोतरी और एल्यूमिनियम उत्पादन लागत में गिरावट के कारण होगी।

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का कारोबार

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड एक बहु-क्षेत्रीय औद्योगिक समूह है, जो रियल एस्टेट, सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है इसके अलावा, समूह की कुछ कंपनियां पावर, फर्टिलाइज़र, स्पोर्ट्स और एविएशन सेक्टर में भी कार्यरत हैं। फिलहाल JAL IBC के तहत कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) से गुजर रही है।

