₹4 के शेयर को खरीदने की लूट, अब बंद कर दी गई ट्रेडिंग, अडानी खरीद सकते हैं कंपनी

Jaiprakash associates limited: जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के शेयर लगातार फोकस में हैं। इसमें बीते कई सेशंस से अपर सर्किट लग रहा है। बीएसई पर यह शेयर 4.18 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गया। इसमें 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा। यह बीते 12 अगस्त की कीमत है। आज 13 अगस्त को कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। बता दें कि बीते पांच दिन में कंपनी के शेयर 16 पर्सेंट तक चढ़ गए हैं। कर्ज में डूबी कंपनी कंपनी दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही है। कंपनी के शेयर ने लंबी अवधि में अपने निवेशकों का तगड़ा नुकसान भी कराया है। 4 जनवरी 2008 में कंपनी के शेयर 323 रुपये के भाव पर पहुंच गए थे।

14 अगस्त को होने वाली है बैठक बता दें कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए कल, गुरुवार, 14 अगस्त का दिन अहम रहने वाला है। कंपनी ने हाल ही में बीएसई को सूचित किया है कि कंपनी के बोर्ड मेंबर की बैठक 14/08/2025 तय की गई है। इसमें 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के एकल और समेकित वित्तीय परिणामों पर 14 अगस्त, 2025 को विचार किया जाएगा।