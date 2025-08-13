₹4 के शेयर को खरीदने की लूट, अब बंद कर दी गई ट्रेडिंग, अडानी खरीद सकते हैं कंपनी
Jaiprakash associates limited: जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के शेयर लगातार फोकस में हैं। इसमें बीते कई सेशंस से अपर सर्किट लग रहा है। बीएसई पर यह शेयर 4.18 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गया। इसमें 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा। यह बीते 12 अगस्त की कीमत है। आज 13 अगस्त को कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। बता दें कि बीते पांच दिन में कंपनी के शेयर 16 पर्सेंट तक चढ़ गए हैं। कर्ज में डूबी कंपनी कंपनी दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही है। कंपनी के शेयर ने लंबी अवधि में अपने निवेशकों का तगड़ा नुकसान भी कराया है। 4 जनवरी 2008 में कंपनी के शेयर 323 रुपये के भाव पर पहुंच गए थे।
14 अगस्त को होने वाली है बैठक
बता दें कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए कल, गुरुवार, 14 अगस्त का दिन अहम रहने वाला है। कंपनी ने हाल ही में बीएसई को सूचित किया है कि कंपनी के बोर्ड मेंबर की बैठक 14/08/2025 तय की गई है। इसमें 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के एकल और समेकित वित्तीय परिणामों पर 14 अगस्त, 2025 को विचार किया जाएगा।
अडानी समेत ये दिग्गज टेकओवर कर सकते हैं
बता दें कि कर्ज में डूबी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की संपत्तियों की जल्द ही बिक्री होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त के मध्य तक बोलियां जमा होने की संभावना है। कंपनी को खरीदने की रेस में डालमिया भारत और गौतम अडानी समेत कई दिग्गज हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुनीत डालमिया समर्थित डालमिया भारत और गौतम अडानी की अडानी एंटरप्राइजेज, जेएएल की संपत्तियों के लिए टॉप दो बोलीदाता हैं। इसके अलावा, इस रेस में शामिल अन्य उम्मीदवारों में माइनिंग दिग्गज अनिल अग्रवाल की वेदांता, नवीन जिंदल समर्थित जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक भी शामिल हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के शत-प्रतिशत अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीसीआई ने बीते मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया था। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड सीमेंट के साथ रियर एस्टेट, आतिथ्य और इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। यह फिलहाल सीआईआरपी से गुजर रही है।