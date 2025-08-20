₹323 से टूटकर ₹4 पर आ गया यह शेयर, अब ठप पड़ी है ट्रेडिंग, बिक रही कंपनी

कर्ज में डूबी कंपनी के शेयर ने लंबी अवधि में अपने निवेशकों का तगड़ा नुकसान भी कराया है। कंपनी के शेयर 4 जनवरी 2008 में कंपनी के शेयर 323 रुपये के भाव पर बिक रहे थे। यानी तब से अब तक इसने 99 पर्सेंट तक का नुकसान कराया है।

Jaiprakash Associates Limited: जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के शेयरों की ट्रेडिंग इन दिनों बंद है। कंपनी के शेयर पिछले कई दिनों से लगातार चढ़ रहे थे और 4 रुपये के पार भाव चला गया था। हालांकि, 18 अगस्त से इसकी ट्रेडिंग बंद है। बता दें कि कंपनी दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही है। कर्ज में डूबी कंपनी के शेयर ने लंबी अवधि में अपने निवेशकों का तगड़ा नुकसान भी कराया है। कंपनी के शेयर 4 जनवरी 2008 में कंपनी के शेयर 323 रुपये के भाव पर बिक रहे थे। यानी तब से अब तक इसने 99 पर्सेंट तक का नुकसान कराया है।

क्या है लेटेस्ट अपडेट बता दें कि दिवालिया हो चुकी जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के लिए पांच रिज़ॉल्यूशन आवेदकों ने अपने-अपने प्रस्तावों को संशोधित कर फिर से सौंपा है। यह संशोधन लेनदारों के साथ हुई बातचीत के बाद किया गया, जिसमें लेनदारों ने कहा था कि आवेदकों को अपनी योजनाओं से सभी शर्तें हटा देनी चाहिए। अब क्रेडिटर्स की कमेटी (CoC) यह तय करेगी कि क्या इन संशोधित प्रस्तावों की शर्तों और वाणिज्यिक पहलुओं पर बोलीदाताओं से फिर से चर्चा की जाए या फिर सीधे चैलेंज राउंड आयोजित किया जाए। इस प्रक्रिया का अगला कदम बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे तय होगा कि JAL के लिए कौन-सा निवेशक या समूह आगे आएगा और कंपनी के पुनर्गठन की दिशा किस ओर जाएगी। इससे लेनदारों को अपने फंसे हुए पैसे की रिकवरी का रास्ता भी साफ हो सकता है।