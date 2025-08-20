₹323 से टूटकर ₹4 पर आ गया यह शेयर, अब ठप पड़ी है ट्रेडिंग, बिक रही कंपनी
कर्ज में डूबी कंपनी के शेयर ने लंबी अवधि में अपने निवेशकों का तगड़ा नुकसान भी कराया है। कंपनी के शेयर 4 जनवरी 2008 में कंपनी के शेयर 323 रुपये के भाव पर बिक रहे थे। यानी तब से अब तक इसने 99 पर्सेंट तक का नुकसान कराया है।
क्या है लेटेस्ट अपडेट
बता दें कि दिवालिया हो चुकी जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के लिए पांच रिज़ॉल्यूशन आवेदकों ने अपने-अपने प्रस्तावों को संशोधित कर फिर से सौंपा है। यह संशोधन लेनदारों के साथ हुई बातचीत के बाद किया गया, जिसमें लेनदारों ने कहा था कि आवेदकों को अपनी योजनाओं से सभी शर्तें हटा देनी चाहिए। अब क्रेडिटर्स की कमेटी (CoC) यह तय करेगी कि क्या इन संशोधित प्रस्तावों की शर्तों और वाणिज्यिक पहलुओं पर बोलीदाताओं से फिर से चर्चा की जाए या फिर सीधे चैलेंज राउंड आयोजित किया जाए। इस प्रक्रिया का अगला कदम बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे तय होगा कि JAL के लिए कौन-सा निवेशक या समूह आगे आएगा और कंपनी के पुनर्गठन की दिशा किस ओर जाएगी। इससे लेनदारों को अपने फंसे हुए पैसे की रिकवरी का रास्ता भी साफ हो सकता है।
अडानी समेत दिग्गजों का दांव
बता दें कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की संपत्तियों की जल्द ही बिक्री होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त के अंत तक बोलियां जमा होने की संभावना है। कंपनी को खरीदने की रेस में डालमिया भारत और गौतम अडानी समेत कई दिग्गज हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुनीत डालमिया समर्थित डालमिया भारत और गौतम अडानी की अडानी एंटरप्राइजेज, जेएएल की संपत्तियों के लिए टॉप दो बोलीदाता हैं। इसके अलावा, इस रेस में शामिल अन्य उम्मीदवारों में माइनिंग दिग्गज अनिल अग्रवाल की वेदांता, नवीन जिंदल समर्थित जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक भी शामिल हैं।