₹323 से टूटकर ₹4 पर आया यह शेयर, अब अपर सर्किट, अब 14 अगस्त अहम दिन, बिक रही कंपनी

कंपनी के शेयर बीते कई सेशंस से लगातार अपर सर्किट को टच कर रहे हैं। आज भी इसमें 5% का अपर सर्किट लगा और यह शेयर एनएसई पर 4.03 रुपये पर आ गया था। पिछले पांच कारोबारी दिन में यह शेयर 23% तक चढ़ा है। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 12:43 PM
Jaiprakash Associates Limited: जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में हैं। कंपनी के शेयर बीते कई सेशंस से लगातार अपर सर्किट को टच कर रहे हैं। आज भी इसमें 5% का अपर सर्किट लगा और यह शेयर एनएसई पर 4.03 रुपये पर आ गया था। पिछले पांच कारोबारी दिन में यह शेयर 23% तक चढ़ा है। इस दौरान इसकी कीमत 3.29 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक आ गई। बता दें कि कंपनी दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही है। कर्ज में डूबी कंपनी के शेयर ने लंबी अवधि में अपने निवेशकों का तगड़ा नुकसान भी कराया है। कंपनी के शेयर 4 जनवरी 2008 में कंपनी के शेयर 323 रुपये के भाव पर बिक रहे थे।

14 अगस्त को है अहम दिन

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ने बीएसई को सूचित किया है कि कंपनी के बोर्ड मेंबर की बैठक 14/08/2025 को निर्धारित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा गया है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 29 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के एकल और समेकित वित्तीय परिणामों पर 14 अगस्त, 2025 को विचार किया जाएगा।

खरीदारी की रेस में अडानी समेत ये दिग्गज

बता दें कि कर्ज में डूबी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की संपत्तियों की जल्द ही बिक्री होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त के मध्य तक बोलियां जमा होने की संभावना है। कंपनी को खरीदने की रेस में डालमिया भारत और गौतम अडानी समेत कई दिग्गज हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुनीत डालमिया समर्थित डालमिया भारत और गौतम अडानी की अडानी एंटरप्राइजेज, जेएएल की संपत्तियों के लिए टॉप दो बोलीदाता हैं। इसके अलावा, इस रेस में शामिल अन्य उम्मीदवारों में माइनिंग दिग्गज अनिल अग्रवाल की वेदांता, नवीन जिंदल समर्थित जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक भी शामिल हैं।

कहां फंस रहा पेंच

अधिकांश बोलीदाताओं के लिए एक प्रमुख विवाद लगभग 1,000 हेक्टेयर विवादित भूमि के स्वामित्व को लेकर स्पष्टता का बना हुआ है। जेएएल की एक परियोजना के कानूनी नतीजे के आधार पर बोली की कीमतों में लगभग ₹2,000 करोड़ का संशोधन हो सकता है। सूत्रों ने कहा, "आने वाले दिनों में ऋणदाताओं के साथ और बातचीत होगी, और सभी ऋणदाताओं को समान अवसर देने के लिए एक चुनौती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।"

बता दें कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के शत-प्रतिशत अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीसीआई ने बीते मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया था। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड सीमेंट के साथ रियर एस्टेट, आतिथ्य और इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। यह फिलहाल सीआईआरपी से गुजर रही है।

