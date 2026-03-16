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LPG की किल्लत के बीच रॉकेट बना यह छोटकू शेयर, 5 दिन में 67% से ज्यादा चढ़ गया शेयर का दाम

Mar 16, 2026 02:44 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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होम एप्लायंसेज कंपनी जैपन इंडस्ट्रीज के शेयर सोमवार को 20% की तेजी के साथ 42.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में जैपन इंडस्ट्रीज के शेयरों में 67 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

LPG की किल्लत के बीच रॉकेट बना यह छोटकू शेयर, 5 दिन में 67% से ज्यादा चढ़ गया शेयर का दाम

LPG की किल्लत के बीच होम एप्लायंसेज कंपनी जैपन इंडस्ट्रीज के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। जैपन इंडस्ट्रीज के शेयर सोमवार को 20 पर्सेंट की तेजी के साथ 42.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई बनाया है। पिछले कुछ दिनों में इलेक्ट्रिक कुकिंग एप्लायंसेज की डिमांड में तेज उछाल आया और इससे कंपनी के शेयरों को मजबूती मिली है। पिछले 5 दिन में जैपन इंडस्ट्रीज के शेयर 67 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 23 रुपये है।

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5 दिन में 67% से ज्यादा चढ़ गए हैं जैपन इंडस्ट्रीज के शेयर
होम एप्लायंसेज कंपनी जैपन इंडस्ट्रीज (Jaipan Industries) के शेयरों में 5 दिन में 67 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। जैपन इंडस्ट्रीज के शेयर 10 मार्च 2026 को 25.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 मार्च 2026 को 42.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 दिन में जैपन इंडस्ट्रीज के शेयरों में 70 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। जैपन इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप सोमवार 16 मार्च 2026 को 26 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। दिसंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, जैपन इंडस्ट्रीज में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 40.09 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 59.91 पर्सेंट है।

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एक हफ्ते में 82% से अधिक उछल गए कंपनी के शेयर
जैपन इंडस्ट्रीज (Jaipan Industries) के शेयर पिछले एक हफ्ते में 82 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो जैपन इंडस्ट्रीज के शेयरों में 410 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। जैपन इंडस्ट्रीज के शेयर 25 मार्च 2021 को 8.35 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 मार्च 2026 को 42.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में जैपन इंडस्ट्रीज के शेयरों में 230 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में कंपनी के शेयरों में 45 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है।

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क्या-क्या प्रॉडक्ट्स बनाती है कंपनी
जैपन इंडस्ट्रीज (Jaipan Industries) होम एप्लायंसेज कैटेगरी में कई प्रॉडक्ट्स बनाती है। कंपनी इंडक्शन कुकटॉप, हैंडी चॉपर, आयरन, पोर्टेबल ब्लेंडर, वेजिटेबल चॉपर, डिजिटल एयर फ्रायर, पॉप अप टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर ग्राइंडर, स्टीमर के साथ मल्टीपल केटल बनाती है। इसके अलावा, कंपनी प्रेशर कुकर भी बेचती है। जैपन इंडस्ट्रीज किचेनवेयर कैटेगरीज में भी कई प्रॉडक्ट्स बनाती है। साथ ही, कंपनी LED स्मार्ट टीवी की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

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