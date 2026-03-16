LPG की किल्लत के बीच रॉकेट बना यह छोटकू शेयर, 5 दिन में 67% से ज्यादा चढ़ गया शेयर का दाम

होम एप्लायंसेज कंपनी जैपन इंडस्ट्रीज के शेयर सोमवार को 20% की तेजी के साथ 42.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में जैपन इंडस्ट्रीज के शेयरों में 67 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

LPG की किल्लत के बीच होम एप्लायंसेज कंपनी जैपन इंडस्ट्रीज के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। जैपन इंडस्ट्रीज के शेयर सोमवार को 20 पर्सेंट की तेजी के साथ 42.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई बनाया है। पिछले कुछ दिनों में इलेक्ट्रिक कुकिंग एप्लायंसेज की डिमांड में तेज उछाल आया और इससे कंपनी के शेयरों को मजबूती मिली है। पिछले 5 दिन में जैपन इंडस्ट्रीज के शेयर 67 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 23 रुपये है।

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5 दिन में 67% से ज्यादा चढ़ गए हैं जैपन इंडस्ट्रीज के शेयर

होम एप्लायंसेज कंपनी जैपन इंडस्ट्रीज (Jaipan Industries) के शेयरों में 5 दिन में 67 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। जैपन इंडस्ट्रीज के शेयर 10 मार्च 2026 को 25.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 मार्च 2026 को 42.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 दिन में जैपन इंडस्ट्रीज के शेयरों में 70 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। जैपन इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप सोमवार 16 मार्च 2026 को 26 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। दिसंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, जैपन इंडस्ट्रीज में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 40.09 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 59.91 पर्सेंट है।

एक हफ्ते में 82% से अधिक उछल गए कंपनी के शेयर

जैपन इंडस्ट्रीज (Jaipan Industries) के शेयर पिछले एक हफ्ते में 82 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो जैपन इंडस्ट्रीज के शेयरों में 410 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। जैपन इंडस्ट्रीज के शेयर 25 मार्च 2021 को 8.35 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 मार्च 2026 को 42.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में जैपन इंडस्ट्रीज के शेयरों में 230 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में कंपनी के शेयरों में 45 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है।