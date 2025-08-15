अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की मां जैकी बेजोस का निधन

अमेजन और ब्लू ओरिजिन के संस्थापक जेफ बेजोस की मां, जैकलिन जैकी बेजोस का 78 वर्ष की आयु में 14 अगस्त को मियामी स्थित उनके घर पर निधन हो गया। बेजोस फैमिली फाउंडेशन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि वह पिछले पांच वर्षों से लेवी बॉडी डिमेंटिया नामक दुर्लभ मस्तिष्क रोग से जूझ रही थीं।

अमेजन और ब्लू ओरिजिन के संस्थापक जेफ बेजोस की मां, जैकलिन "जैकी" बेजोस का 78 वर्ष की आयु में 14 अगस्त को मियामी स्थित उनके घर पर निधन हो गया। बेजोस फैमिली फाउंडेशन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि वह पिछले पांच वर्षों से लेवी बॉडी डिमेंटिया नामक दुर्लभ मस्तिष्क रोग से जूझ रही थीं।

जेफ बेजोस ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक श्रद्धांजलि में लिखा, "मात्र 17 साल की उम्र में मेरी मां बनने के बाद उन्होंने पूरे जोश से मुझे प्यार किया। उनके बाकी जीवन में, प्यार करने वालों की सूची कभी बढ़नी बंद नहीं हुई। वह हमेशा उससे कहीं ज्यादा देती थीं जितना कभी मांगती थीं। लेवी बॉडी डिमेंशिया के साथ लंबी लड़ाई के बाद, वह हमारे बीच से चली गईं... उनकी जिंदगी में होना हम सबकी किस्मत थी।"

एक प्रेरणादायक जीवन यात्रा शुरुआती चुनौतियां: 1946 में जन्मीं जैकी ने कम उम्र में ही जेफ को जन्म दिया और शुरुआती वर्ष अकेले ही उन्हें अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में पाला। दिन में बैंक की नौकरी के साथ रात में कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी।

परिवार का विस्तार: इसी दौरान उनकी मुलाकात क्यूबाई प्रवासी मिगुएल "माइक" बेजोस से हुई, जो उनके जीवनसाथी बने। दंपति ने जेफ के अलावा क्रिस्टीना और मार्क को जन्म दिया। उनका घर सबके लिए खुला रहता था, जहां जैकी की गर्मजोशी सभी को परिवार जैसा एहसास कराती थी।

शिक्षा में विश्वास: 45 वर्ष की आयु में उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की और सेंट एलिजाबेथ यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में उच्च सम्मान के साथ स्नातक किया।

समाज सेवा की विरासत: जैकी ने 2000 में बेजोस फैमिली फाउंडेशन की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में फाउंडेशन ने 'वरूम' (पेरेंटिंग टूल्स) और 'बेजोस स्कॉलर्स प्रोग्राम' (युवा नेतृत्व) जैसी पहलें शुरू कीं। उनका दृष्टिकोण था: "एक साथ मिलकर, हम पूरी पीढ़ी की दिशा बदल सकते हैं।"

परिवार सर्वोपरि: अपनी कई उपलब्धियों के बावजूद, जैकी के लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण था। अपने 11 पोते-पोतियों , जिनके लिए वह "मार्मी" थीं और एक परपोते के प्रति उनका प्यार गहरा था। वह हर साल "कैंप मार्मी" आयोजित करती थीं, जो परिवार के जुड़ाव का खास समय होता था।