इस शेयर ने ₹1 लाख को बना दिया ₹1.23 करोड़, धैर्य रखने वाले निवेशक हुए मालामाल

संक्षेप: Penny Stock to Multibagger: IZMO लिमिटेड ने अपने निवेशकों को 12,200% से अधिक का रिटर्न देकर एक प्रेरणादायक कहानी रची है। जानिए कैसे इस कंपनी ने पेनी स्टॉक से मल्टीबैगर में तब्दील होकर निवेशकों को मालामाल किया और भविष्य की विकास योजनाएं क्या हैं।

IZMO लिमिटेड ने धैर्य रखने वाले अपने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है। इसने भारतीय शेयर मार्केट में एक उल्लेखनीय परिवर्तन का प्रदर्शन किया है, जो एक बार पेनी स्टॉक से एक मजबूत मल्टीबैगर स्टॉक में बदल गया है। पिछले 12 वर्षों में, अगस्त 2013 से दिसंबर 2025 तक, कंपनी के शेयरों ने निवेशकों को 12,200% से अधिक का असाधारण रिटर्न प्रदान किया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि उस अवधि में 1 लाख रुपये का प्रारंभिक निवेश आज लगभग 1.23 करोड़ रुपये के मूल्य तक पहुंच गया होता, जो लॉन्ग टर्म पेशेंस की शक्ति को बताता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

23 दिसंबर, 2025 यानी आज दोपहर पौने दो बजे के करीब IZMO का शेयर भाव 848.15 रुपये पर था, जो पिछले दिन के मुकाबले 2.95% की गिरावट दर्शाता है। साल 2025 की शुरुआत से, शेयर ने 55.42% का मजबूत रिटर्न दिया है। हालांकि, पिछले एक महीने में लगभग 8.4% की गिरावट देखी गई है। कंपनी का मार्केट कैप अब लगभग 1,267 करोड़ रुपये है।

कर्ज-मुक्त बैलेंस शीट IZMO एक कर्ज-मुक्त बैलेंस शीट और 16.2% के दस-वर्षीय मध्यम बिक्री विकास जैसी ताकतें प्रस्तुत करता है। कंपनी ऑटोमोटिव इंटरेक्टिव मार्केटिंग में एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित है। फिर भी, चुनौतियां भी मौजूद हैं।

शेयर वर्तमान में 40-41 के P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो उद्योग औसत से ऊपर है, और इसके डिविडेंड न देने तथा लगभग 7-8% के इक्विटी पर रिटर्न जैसे कारकों ने कुछ विश्लेषकों को इसे "ओवर वैल्यूड" करार देने के लिए प्रेरित किया है।

भविष्य की विकास योजनाएं भविष्य की विकास योजनाएं वर्तमान उत्साह का केंद्र बिंदु हैं। दिसंबर 2025 में, IZMO ने सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक समाधानों में विस्तार की अपनी रणनीतिक योजना की घोषणा की। यह कदम 5G और AI द्वारा संचालित तेजी से बढ़ते बाजारों का लाभ उठाने के लिए तैयार है।

कंपनी का अनुमान है कि ऑप्टिकल ट्रांसीवर बाजार 2030 तक 28 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो 14% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह, सिलिकॉन फोटोनिक्स के लिए सेमीकंडक्टर पैकेजिंग बाजार 25-27% के CAGR के साथ $10 बिलियन से अधिक तक बढ़ने की उम्मीद है।