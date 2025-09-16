Ivalue Infosolutions IPO sets price band of 284 rupee to 299 rupee 18 सितंबर को खुल रहा है यह ₹560.29 करोड़ वाला IPO, प्राइस बैंड 284 से 299 रुपये तय, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Ivalue Infosolutions IPO sets price band of 284 rupee to 299 rupee

18 सितंबर को खुल रहा है यह ₹560.29 करोड़ वाला IPO, प्राइस बैंड 284 से 299 रुपये तय

IPO News: इस हफ्ते एक और कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है। यह कंपनी आईवैल्यू इंफोसॉल्यूशंस आईपीओ (Ivalue Infosolutions IPO) है। इस कंपनी का आईपीओ 18 सितंबर को खुल जाएगा।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 06:57 AM
share Share
Follow Us on
18 सितंबर को खुल रहा है यह ₹560.29 करोड़ वाला IPO, प्राइस बैंड 284 से 299 रुपये तय

IPO News: इस हफ्ते एक और कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है। यह कंपनी आईवैल्यू इंफोसॉल्यूशंस आईपीओ (Ivalue Infosolutions IPO) है। इस कंपनी का आईपीओ 18 सितंबर को खुल जाएगा। कंपनी ने कल यानी सोमवार को प्राइस बैंड का ऐलान किया था। बता दें, यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। ऐसे में इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह प्रस्तावित है।

क्या तय हुआ प्राइस बैंड?

आईवैल्यू इंफोसॉल्यूशंस आईपीओ का प्राइस बैंड 284 रुपये से 299 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 50 शेयरों एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,950 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। रिटेल निवेशक कंपनी के आईपीओ पर 22 सितंबर तक दांव लगा पाएंगे।

ये भी पढ़ें:Groww IPO नवंबर में हो सकता है ओपन, इस हफ्ते कंपनी उठाने जा रही है बड़ा कदम

क्या है आईपीओ का साइज?

आईवैल्यू इंफोसॉल्यूशंस आईपीओ का साइज 560.29 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल पर आधारित है। यानी मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी घटाने जा रहे हैं। सुनील कुमार पिल्लई 762115 शेयर, कृष्ण राज शर्मा 1,164,645 शेयर और श्रीनिवासन श्रीराम 921048 शेयर बेच रहे हैं। यह भी कंपनी के प्रमोटर हैं। इसके अलावा भी कई मौजूदा निवेशक अपने हिस्से को आईपीओ के जरिए बेच रहे हैं।

आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (IIFL Capital Services Limited) और मोतीलाल ओसवाल इंवेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड (Motilal Oswal Investment Advisors Limited) को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है।

ये भी पढ़ें:1 शेयर पर 160 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट 10 दिन के अंदर

क्या करती है कंपनी?

आईवैल्यू इंफोसॉल्यूशंस लिमिटेड की तरफ से टेक्नोलॉजी सर्विसेज और सॉल्यूशंस की सर्विसेज दी जाती हैं। कंपनी का करोबार भारत के साथ-साथ सार्क क्षेत्र में और दक्षिण एशिय में भी फैला है।

क्या चल रहा है जीएमपी?

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है। ग्रे मार्केट में यह आईपीओ आज जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जीएमपी में कोई सुधार होता है या नहीं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।