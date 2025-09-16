18 सितंबर को खुल रहा है यह ₹560.29 करोड़ वाला IPO, प्राइस बैंड 284 से 299 रुपये तय

IPO News: इस हफ्ते एक और कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है। यह कंपनी आईवैल्यू इंफोसॉल्यूशंस आईपीओ (Ivalue Infosolutions IPO) है। इस कंपनी का आईपीओ 18 सितंबर को खुल जाएगा।

IPO News: इस हफ्ते एक और कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है। यह कंपनी आईवैल्यू इंफोसॉल्यूशंस आईपीओ (Ivalue Infosolutions IPO) है। इस कंपनी का आईपीओ 18 सितंबर को खुल जाएगा। कंपनी ने कल यानी सोमवार को प्राइस बैंड का ऐलान किया था। बता दें, यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। ऐसे में इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह प्रस्तावित है।

क्या तय हुआ प्राइस बैंड? आईवैल्यू इंफोसॉल्यूशंस आईपीओ का प्राइस बैंड 284 रुपये से 299 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 50 शेयरों एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,950 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। रिटेल निवेशक कंपनी के आईपीओ पर 22 सितंबर तक दांव लगा पाएंगे।

क्या है आईपीओ का साइज? आईवैल्यू इंफोसॉल्यूशंस आईपीओ का साइज 560.29 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल पर आधारित है। यानी मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी घटाने जा रहे हैं। सुनील कुमार पिल्लई 762115 शेयर, कृष्ण राज शर्मा 1,164,645 शेयर और श्रीनिवासन श्रीराम 921048 शेयर बेच रहे हैं। यह भी कंपनी के प्रमोटर हैं। इसके अलावा भी कई मौजूदा निवेशक अपने हिस्से को आईपीओ के जरिए बेच रहे हैं।

आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (IIFL Capital Services Limited) और मोतीलाल ओसवाल इंवेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड (Motilal Oswal Investment Advisors Limited) को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है।

क्या करती है कंपनी? आईवैल्यू इंफोसॉल्यूशंस लिमिटेड की तरफ से टेक्नोलॉजी सर्विसेज और सॉल्यूशंस की सर्विसेज दी जाती हैं। कंपनी का करोबार भारत के साथ-साथ सार्क क्षेत्र में और दक्षिण एशिय में भी फैला है।

क्या चल रहा है जीएमपी? इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है। ग्रे मार्केट में यह आईपीओ आज जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जीएमपी में कोई सुधार होता है या नहीं।