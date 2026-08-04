31 जुलाई तक आईटीआर भर दिया? जानिए कब आएगा टैक्स रिफंड, देरी होने पर तुरंत करें ये काम

Income Tax Return 2026: अगर आपने 31 जुलाई 2026 की आखिरी तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि टैक्स रिफंड आपके खाते में कब आएगा। अगर आपकी आईटीआर सही तरीके से भरी गई है और ई-वेरिफाई भी हो चुकी है, तो रिफंड मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि, कुछ गलतियों की वजह से रिफंड अटक भी सकता है।

शुरू हो चुका है रिफंड का प्रोसेस असेसमेंट ईयर 2026-27 (फाइनेंशियल ईयर 2025-26) के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 थी। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, इस तारीख तक 5.9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया। अब जिन लोगों ने समय पर आईटीआर फाइल कर दी है, वे अपने टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग रिफंड का प्रोसेस तभी शुरू करता है, जब टैक्सपेयर अपनी आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन कर देता है।

कब तक आएगा टैक्स रिफंड? चार्टर्ड अकाउंटेंट गोविंद कुमार के अनुसार अगर आपने जुलाई के आखिरी सप्ताह में आईटीआर फाइल कर ई-वेरिफाई कर दी है, तो सामान्य तौर पर 2 से 6 सप्ताह के भीतर रिफंड मिल सकता है। यानी ज्यादातर लोगों के खाते में रिफंड अगस्त के मध्य से सितंबर के मध्य के बीच आ सकता है। हालांकि, अगर रिटर्न में कोई गड़बड़ी या जांच की जरूरत होगी, तो इसमें अधिक समय लग सकता है।

चेक कर लें ये गलती इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के अनुसार ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड खाते में आने में आमतौर पर 4 से 5 सप्ताह लग सकते हैं। अगर इस पीरियड में पैसा नहीं आता है, तो टैक्सपेयर्स को अपनी ईमेल और ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर किसी नोटिस या गड़बड़ी की जानकारी जरूर चेक करनी चाहिए।

ऐसे चेक करें आईटीआर रिफंड स्टेटस ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।

ई-फाइल टैब में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें।

व्यू फाइल्ड रिटर्न विकल्प चुनें।

संबंधित असेसमेंट ईयर चुनकर व्यू डिटेल पर क्लिक करें।

यहां आपको रिफंड का पूरा स्टेटस दिखाई देगा।

इन वजहों से अटक सकता है रिफंड बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट नहीं है।

बैंक खाते का नाम पैन से मेल नहीं खाता।

गलत आईएफएससी कोड डाला गया है।

आईटीआर में बंद हो चुके बैंक खाते की जानकारी दी गई है।