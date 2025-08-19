ITR वेरिफाई तो हो गया, पर प्रोसेस नहीं हुआ? जानिए क्या करें

लाखों टैक्सपेयर्स 15 सितंबर की आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन ध्यान रखें, आईटीआर फाइल कर देना ही काफी नहीं है। उसे वेरिफाई करना भी जरूरी है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करती है। कई बार वेरिफाई के बाद भी प्रोसेसिंग में सामान्य से ज्यादा समय लग जाता है।

लाखों टैक्सपेयर्स 15 सितंबर की आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन ध्यान रखें, आईटीआर फाइल कर देना ही काफी नहीं है। उसे वेरिफाई करना भी जरूरी है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करती है। प्रोसेसिंग पूरी होने पर पोर्टल पर 'प्रोसेसिंग कंप्लीट' का नोटिफिकेशन दिखता है। अगर फाइलिंग के 30 दिन के भीतर आप ई-वेरिफाई नहीं करते, तो रिटर्न अमान्य हो जाता है। इससे रिफंड देरी से मिल सकता है और अन्य परेशानियां भी आ सकती हैं।

प्रोसेसिंग में क्यों लगता है इतना वक्त? कई बार वेरिफाई के बाद भी प्रोसेसिंग में सामान्य से ज्यादा समय लग जाता है। टैक्स और निवेश विशेषज्ञ बलवंत जैन बताते हैं कि आईटीआर वेरिफाई होने के बाद डिपार्टमेंट इसमें दी गई जानकारी की सटीकता और टैक्स कैलकुलेशन में गड़बड़ी की जांच करती है। यह प्रक्रिया कुछ घंटों से लेकर 6 महीने तक भी ले सकती है। यह सब आपकी आय के स्रोतों की जटिलता पर निर्भर करता है।

उदाहरण के लिए, आईटीआर-1 ज्यादातर जल्दी प्रोसेस हो जाता है क्योंकि इसमें कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम नहीं होती। वहीं, अगर आपने शेयर या म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन कमाया है तो आईटीआर प्रोसेस होने में ज्यादा समय लग सकता है।

प्रोसेसिंग में देरी के मुख्य कारण जैन के मुताबिक, आईटीआर प्रोसेसिंग आमतौर पर ऑटोपायलट पर चलती है। अगर आपकी घोषणा फॉर्म 26AS और एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में दिखे सालाना भुगतान से मेल खाती है, तो प्रोसेसिंग आसानी से हो जाती है। लेकिन कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम वाले मामलों में इन दोनों फॉर्म्स (26AS और AIS) का मिलान करना पड़ता है, जो समय लेने वाला होता है।

अगर टीडीएस की रकम इन दोनों फॉर्म्स में मैच नहीं करती, तो आईटीआर प्रोसेस नहीं होता। इसके अलावा, गलत बैंक खाते का विवरण देना या पैन और आधार कार्ड की जानकारी में अंतर होना भी प्रोसेसिंग में देरी कर सकता है।

वेरिफाई होने के बाद भी नहीं हुई प्रोसेसिंग? एक बार टैक्सपेयर ने आईटीआर फाइल करके वेरिफाई कर दिया, तो उसे प्रोसेस करने की जिम्मेदारी पूरी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की होती है। अगर आपकी आय की घोषणा और डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में फर्क होता है, तो आपको इस बारे में नोटिस मिलेगा। इसके बाद आपको अपने आईटीआर में जरूरी बदलाव करने होंगे।

मान लीजिए आपको फिक्स्ड डिपॉजिट से ब्याज मिल रहा है और आपने उसे आईटीआर में नहीं बताया, तो नोटिस मिल सकता है। ऐसा न हो, इसके लिए जैन सलाह देते हैं कि आप दो तरीके अपना सकते हैं। एक तो साल-दर-साल आधार पर ब्याज आय दिखाएं (यह आम तरीका है)। इसके लिए आप हर साल बैंक से ब्याज का सर्टिफिकेट ले सकते हैं या AIS से आंकड़ा लेकर आईटीआर में डाल सकते हैं। दूसरा तरीका है 'रिसीट बेसिस'। जब एफडी मैच्योर होकर पूरी रकम मिले, तभी उसकी आय दिखाएं।