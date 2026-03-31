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ITR भरने के सीजन की हुई शुरुआत, ITR-1, ITR-2 और ITR-3 सहित अन्य फॉर्म नोटिफाई

Mar 31, 2026 03:30 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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ITR Updates: इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। इसे 31 जुलाई 2026 तक भरा जा सकता है। आइए जानते हैं कौन किसे दायरे में है।

ITR भरने के सीजन की हुई शुरुआत, ITR-1, ITR-2 और ITR-3 सहित अन्य फॉर्म नोटिफाई

ITR Updates: 30 मार्च 2026 को भारत सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR-1 से ITR-7) को नोटिफाई कर दिया है। जिसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति, पेंशनर्स, प्रोफेशनल्स और अन्य टैक्सपेयर्स ITR को 31 जुलाई 2026 या उससे पहले भर सकते हैं।

ऐसे व्यक्ति जो दो घरों के किराए से कमाते हैं वो अब आईटीआर -1 के दायरे में आएंगे।

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ITR-1 के दायरे में क्या नहीं आता है?

1-बिजनेस या प्रोफेशंस से कमाया फायदा या लाभ

2- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स

3- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (112A के तहत जिनका लाभ 1.25 लाख रुपये से अधिक हो)

4- एक घर से कमाया गया पैसा।

5- लॉटरी से जीतने का पैसा

6- हॉर्स रेस को मेंटेन या मालिकाना हक रखने पर

7- ऐसी आय जो सेक्शन 115BBDA या सेक्शन 115BBEE के दायरे में हो।

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कौन भर सकते हैं ITR -2

कोई भी व्यक्ति या HUF आईटीआर-2 भर सकता है जो..

1- जो आईटीआर-1 भरने के लिए योग्य ना हो।

2- किसी बिजनेस या फिर प्रोफेशंस से कमाया गया प्रॉफिट या लाभ जैसे

सैलरी, ब्याज, बोनस और कमिशन (पार्टनरशिप फर्म से जो मिला हो)

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कौन नहीं भर सकता आईटीआर-2

कोई भी व्यक्ति या HUF जिसकी आय का सोर्स बिजनेस या प्रोफेशंस पर आधारित ना हो। इसके ब्याज, सैलरी और बोनस पर आधारित आय भी आईटीआर-2 के दायरे में नहीं है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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