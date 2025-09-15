ITR भरने से लेकर डाउनलोड समेत आ रहीं ये दिक्कतें, आयकर विभाग ने क्या कहा

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। इस वजह से टैक्सपेयर्स काफी परेशान और तनाव में हैं। वे समय पर रिटर्न पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार तकनीकी समस्याओं के कारण उनका काम प्रभावित हो रहा है।

ITR Filing Portal Down?: टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन आज 15 सितंबर तक ही है। इस बीच, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्सपेयर्स ने शिकायत की है कि वे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) पोर्टल से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि, यह दिक्कत सभी यूजर्स के साथ नहीं है और न ही सिस्टम पूरी तरह से बंद हुआ है। जानकारी के मुताबिक, एक ही समय पर बहुत बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स के पोर्टल पर लॉगिन करने की कोशिश से सर्वर पर ओवरलोड हो गया है। नतीजतन, कई लोग अपने अकाउंट तक नहीं पहुंच पा रहे, जबकि कुछ को काफी धीमी स्पीड का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, ITR फाइलिंग में तकनीकी समस्याओं से भी टैक्सपेयर्स परेशान हैं। कई टैक्सपेयर्स ने रिपोर्ट किया है कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लगातार तकनीकी दिक्कतों की वजह से वे अपनी आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पा रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि वेबसाइट या तो बहुत धीरे चल रही है, कुछ पेज लोड ही नहीं हो रहे, या फिर फॉर्म अपलोड करते समय और रिटर्न सबमिट करते समय बार-बार एरर आ रहा है।

आयकर विभाग ने क्या कहा आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करते समय कई टैक्सपेयर्स तकनीकी समस्याओं और पोर्टल की धीमी गति से परेशान हैं। कई टैक्सपेयर्स ने X (पूर्व में Twitter) पर अपनी नाराजगी और परेशानियों का जिक्र किया। एक यूजर राहुल सिंह ने लिखा कि उन्होंने कल से ITR फाइल करने की कोशिश की, लेकिन वेबसाइट बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा: “Income Tax साइट में तकनीकी गड़बड़ी। कल से रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहा हूं, वेबसाइट बिल्कुल नहीं चल रही। पूरी रात कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। हमारे देश के टैक्सपेयर्स के लिए यह बहुत ही खराब स्थिति है। हेल्पलाइन नंबर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे।” आयकर विभाग ने राहुल के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा-- “कृपया अपने डिटेल (PAN और मोबाइल नंबर के साथ) हमें ईमेल orm@cpc.incometax.gov.in पर भेजें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी।” वहीं, एक अन्य यूजर सोमित सराफ ने अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि वेबसाइट बेहद धीमी चल रही है और उन्होंने ITR फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की। उन्होंने लिखा-

“आपकी वेबसाइट आखिरी तारीख पर बेहद ही धीमी चल रही है। हर क्लिक ऐसा लगता है जैसे मैं ISRO लॉन्च क्लियरेंस के लिए आवेदन कर रहा हूं। अगर आप अपनी वेबसाइट को साल के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर पूरी स्पीड से नहीं चला सकते, तो कम से कम ITR फाइलिंग की समय सीमा बढ़ा दें।” सोमित सराफ ने यह ट्वीट दोहराया, यह दर्शाते हुए कि अंतिम दिन पर पोर्टल की धीमी गति और तकनीकी समस्याएं टैक्सपेयर्स के लिए तनावपूर्ण हैं। इस पर आईटी डिपार्टमेंट ने जवाब दिया, “कृपया ब्राउजर कैश साफ करके या किसी अलग ब्राउजर का उपयोग करके फिर से प्रयास करें। यदि फिर भी कोई समस्या आती है, तो कृपया अपने विवरण (PAN, मोबाइल नंबर और एरर का स्क्रीनशॉट) orm@cpc.incometax.gov.in पर भेजें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी।”

AIS से जुड़ी समस्याओं पर भी विभाग का जवाब आयकर विभाग ने कहा है कि पोर्टल पर अचानक बढ़े लोड की वजह से कुछ यूजर्स को दिक्कत आ सकती है। विभाग के अनुसार, सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहा है और तकनीकी टीम लगातार सर्वर को स्थिर बनाए रखने पर काम कर रही है। टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि वे भीड़भाड़ वाले समय (दिन में) की बजाय सुबह जल्दी या देर रात में पोर्टल का इस्तेमाल करें। विभाग ने यह भी भरोसा दिलाया है कि सभी टैक्सपेयर्स बिना किसी परेशानी के समय पर अपनी रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इसके अलावा, आयकर विभाग ने 13 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया पर यह स्पष्ट किया कि अब AIS को किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ़्टवेयर टूल के जरिए डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। अब AIS डाउनलोड करने का केवल एक ही तरीका है—सबसे पहले e-filing ITR पोर्टल पर लॉगिन करना और फिर वहां से AIS कम्पलायंस पोर्टल (https://ais.insight.gov.in/complianceportal/ais) पर जाकर स्टेटमेंट डाउनलोड करना।