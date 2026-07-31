काम की बात: ITR फाइल करने की लास्ट डेट पर क्या बोला आयकर विभाग, क्या बढ़ने की है उम्मीद?
मुख्य बातें
- ITR Filinng Last Date: आज आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने का आखिरी मौका है
- देरी से बचकर आप न केवल जुर्माना और ब्याज से बच सकते हैं, बल्कि अपनी इस प्रक्रिया को 'फ्री हिट' में बदल सकते हैं
आज 31 जुलाई 2026 है और यह इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट भी है। अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर विभाग ने करदाताओं को एक मजेदार लेकिन गंभीर चेतावनी दी है। विभाग ने क्रिकेट के शब्द 'हिट विकेट' का उदाहरण देते हुए कहा है कि आईटीआर की डेडलाइन चूकना बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्रिकेट में बल्लेबाज का अपना ही विकेट गिरा देना। यह एक ऐसी गलती है जिसे पूरी तरह से टाला जा सकता है, फिर भी बहुत से करदाता आखिरी समय तक इंतजार करते हैं।
विभाग ने क्या कहा
विभाग ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में साफ कहा है कि आज ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने का आखिरी मौका है। देरी से बचकर आप न केवल जुर्माना और ब्याज से बच सकते हैं, बल्कि अपनी इस प्रक्रिया को 'फ्री हिट' में बदल सकते हैं यानी बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के समय पर कर दायित्व पूरा कर सकते हैं। विभाग का यह संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के बाद रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस और ब्याज देना पड़ता है, साथ ही कर अनुपालन से जुड़ी अन्य परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं।
क्या आज ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है?
अब सबसे बड़ा सवाल जो टैक्सपेयर्स के मन में उठता है, वह यह है कि क्या 31 जुलाई को रिटर्न अपलोड करने के साथ ही ई-वेरिफिकेशन भी जरूरी है? तो इसका जवाब है, नहीं। नियमों के अनुसार, अगर कोई टैक्सपेयर 31 जुलाई को या उससे पहले अपना ITR फाइल कर देता है, तो उसे वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन की अतिरिक्त अवधि दी जाती है।
इसका सीधा मतलब है कि आज रिटर्न भरने वाले करदाता अगस्त माह के दौरान कभी भी ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं और उनकी दाखिल तारीख 31 जुलाई ही बनी रहेगी, बशर्ते सत्यापन 30 दिनों के भीतर सफलतापूर्वक हो जाए।
हालांकि, अगर कोई टैक्सपेयर इस 30 दिन की समयसीमा को पार कर जाता है, तो सत्यापन की तारीख को ही रिटर्न दाखिल करने की तारीख मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में रिटर्न 'विलेटेड' कैटगरी में आ जाता है, जिससे जुर्माना और ब्याज का झंझट खड़ा हो जाता है।
इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर 31 दिसंबर 2026 तक भी सत्यापन नहीं होता है, तो दाखिल किया गया रिटर्न पूरी तरह से अमान्य करार दिया जा सकता है। ऐसे में भले ही कानून कुछ राहत देता है, लेकिन करदाताओं को सत्यापन में अनावश्यक देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें