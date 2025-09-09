ITR भरने की लास्ट डेट आ गई नजदीक, न करें ये 5 बड़ी गलतियां

ITR Filing Last Date: जहां अधिकांश टैक्सपेयर्स पहले ही अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं और अपनी टैक्स रिफंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं अगर आपने अभी तक रिटर्न नहीं दाखिल किया है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे दाखिल करते समय कोई बड़ी गलती न हो।

ITR Filing Last Date: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट नजदीक आ गई है। 15 सितंबर तक बिना किसी लेट फीस के आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जहां अधिकांश टैक्सपेयर्स पहले ही अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं और अपने टैक्स रिफंड का वेट कर रहे हैं, वहीं अगर आपने अभी तक रिटर्न नहीं दाखिल किया है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे दाखिल करते समय कोई बड़ी गलती न हो।

विशेषज्ञ की सलाह: समय से तैयारी करें दिल्ली की चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रतिभा गोयल के अनुसार, आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए करदाताओं को चाहिए कि वे अपने सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी अपने टैक्स सलाहकार को डेडलाइन से कम से कम एक सप्ताह पहले ही उपलब्ध करा दें।

टैक्सपेयर्स द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियां गलत ITR फॉर्म का चुनाव एक आम गलती यह है कि लोग अपनी आय के स्रोत के अनुसार सही ITR फॉर्म नहीं चुनते। जैसे, ITR-2 की जगह ITR-1 या इसके विपरीत फॉर्म भर देना। यह गलती रिटर्न प्रोसेसिंग में समस्या पैदा कर सकती है।

विदेशी संपत्ति का खुलासा न करना कई करदाता अपनी विदेशी संपत्तियों (जैसे बैंक खाते, प्रॉपर्टी) का खुलासा ITR में नहीं करते। आयकर विभाग ने पहले भी करदाताओं को इस बारे में सचेत किया है। ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

एक से अधिक नियोक्ताओं से प्राप्त फॉर्म 16 यदि कोई सैलरी प्राप्त करने वाला व्यक्ति वित्तीय वर्ष में एक से ज्यादा कंपनियों में काम करता है, तो उसे सभी नियोक्ताओं से प्राप्त फॉर्म 16 की कुल आय को जोड़कर दिखाना जरूरी है। क्लियरटैक्स की कर विशेषज्ञ सीए शेफाली मुंदड़ा के अनुसार, सभी स्रोतों से आय को सही तरीके से जोड़ना न भूलें, नहीं तो आय कम दर्शाने की गलती हो सकती है।

छूट प्राप्त आय का खुलासा न करना लोगों में एक गलत धारणा है कि जिस आय पर टैक्स छूट है (जैसे ग्रैच्युटी, लीव एनकैशमेंट, कम्यूटेड पेंशन), उसे ITR में दर्शाने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा बिल्कुल न करें। प्रॉस्पर.आईओ के ओपी यादव बताते हैं कि इन आय को ग्रॉस सैलरी में शामिल करके ही संबंधित सेक्शन 10 के तहत छूट का दावा किया जा सकता है। अगर इस आय का इस्तेमाल निवेश (जैसे FD, प्रॉपर्टी) के लिए किया गया है और इसका खुलासा नहीं किया गया, तो करदाताओं को धन के स्रोत के बारे में बताने के लिए नोटिस मिल सकता है।