सरकार ने बढ़ाई ITR Filing की अंतिम तारीख, आधी रात को क्यों लेना पड़ा फैसला? जानिए सभी सवालों के जवाब

सोमवार को पोर्टल पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला क्योंकि यह ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख थी। उसी दिन चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के एडवांस टैक्स के भुगतान की भी आखिरी तारीख थी। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 11:37 AM
ITR Filing Due Date Extended: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। सीबीडीटी ने सोमवार देर रात एक बयान जारी करते हुए कहा कि ITR फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 की जा रही है। यानी अब टैक्सपेयर्स के पास आज तक का समय है। बता दें कि सरकार ने टैक्सपेयर्स को आखिरी मौका दिया है कि वे आज ही अपना ITR दाखिल कर दें। इसके बाद देरी करने पर लेट फीस और पेनल्टी लग सकती है।

बयान में क्या कहा गया?

आयकर विभाग के आधिकारिक X हैंडल ने भी ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने की जानकारी दी। साथ ही यह जानकारी दी गई कि 16 सितंबर को रात 12 बजे से सुबह 2:30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल मेंटेनेंस मोड में रहेगा। विभाग ने कहा, 'यूटिलिटीज में बदलाव के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर 2025 को रात 12:00 बजे से सुबह 2:30 बजे तक मेंटेनेंस मोड में रहेगा।'

क्यों बढ़ाई गई ITR फाइलिंग डेडलाइन?

डेडलाइन बढ़ाने का फैसला तब लिया गया जब सोशल मीडिया पर करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने पोर्टल की खराबी को लेकर शिकायतें कीं। बता दें कि 14 सितंबर (शनिवार) से ही लोग शिकायत कर रहे थे कि आयकर पोर्टल बहुत धीमा है, बार-बार डाउन हो रहा है और ITR फाइल करना मुश्किल हो रहा है। सोमवार (15 सितंबर) को पोर्टल पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला क्योंकि यह ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख थी। उसी दिन चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के एडवांस टैक्स के भुगतान की भी आखिरी तारीख थी। ऐसे में कई यूजर्स ने मांग की कि ऐसी स्थिति में ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए।

ITR डेडलाइन बढ़ने से जुड़ी जरूरी बातें

1. ITR फाइलिंग की नई डेडलाइन क्या है?

- अब ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 है।

2. पहले आखिरी तारीख क्या थी?

- पहले अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था। अब इसे एक दिन और बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया गया है।

3. सरकार ने डेडलाइन क्यों बढ़ाई?

क्योंकि आयकर पोर्टल में गड़बड़ियां आ रही थीं —

• पोर्टल धीमा हो गया था

• बार-बार डाउन हो रहा था

• यूजर्स ITR फाइल नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोगों ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की।

4. सोशल मीडिया पर क्या कहा गया?

• एक यूजर- “पोर्टल बहुत स्लो और खराब है, तुरंत डेडलाइन बढ़नी चाहिए।” CA चिराग चौहान ने कहा, “टैक्सपेयर्स भी वोट बैंक हैं, उन्हें नॉन-फंक्शनल पोर्टल की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए।”

5. पोर्टल कब रहेगा पोर्टल मेंटेनेंस मोड में?

16 सितंबर को रात 12 बजे से 2:30 बजे तक पोर्टल मेंटेनेंस मोड में रहेगा।

6. अब तक कितने लोगों ने ITR भरा?

आयकर विभाग के अनुसार, 7.3 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हो चुके हैं। यह पिछले साल के 7.28 करोड़ से भी ज्यादा है।

7. आखिरी दिन पोर्टल पर इतना दबाव क्यों था?

क्योंकि 15 सितंबर ही ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख थी। साथ ही उसी दिन Advance Tax की दूसरी किस्त जमा करने की भी आखिरी तारीख थी।

