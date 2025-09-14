ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई जाएगी? क्या है नया अपडेट, टैक्सपेयर्स जरूरी खबर

इस साल, टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी। यह विस्तार ITR फॉर्म्स में हुए बदलावों के कारण दिया गया था। पिछले कुछ सालों से ITR फाइल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

ITR filing deadline: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है, और अभी तक इसकी समय सीमा बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं हुआ है। जैसे-जैसे आखिरी तारीख नजदीक गई है, ITR फाइल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपके पास बिना किसी पेनल्टी के अपना ITR फाइल करने के लिए अब सिर्फ कुछ ही वक्त बचे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल X (पहले ट्विटर) अकाउंट के जरिए यह जानकारी दी गई है कि अब तक कितने ITRs फाइल किए जा चुके हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि ITR फाइल करने में मदद के लिए हेल्पडेस्क 24x7 काम कर रहा है।

क्या है डिटेल आयकर विभाग ने उन सभी लोगों से जल्द से जल्द ITR फाइल करने की अपील की है जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, ताकि आखिरी समय की भीड़ से बचा जा सके। विभाग ने बताया कि अब तक 6 करोड़ से अधिक ITR फाइल किए जा चुके हैं, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। टैक्सपेयर्स की मदद के लिए, विभाग का हेल्पडेस्क 24x7 काम कर रहा है। यहां कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और X (पहले ट्विटर) के जरिए मदद दी जा रही है।