हेल्थ चेकअप का बिल फेंकने से पहले जान लें यह नियम, ITR में मिल सकता है टैक्स का फायदा

क्या आपने इस साल अपना या परिवार का हेल्थ चेकअप कराया है? बहुत से लोग हेल्थ चेकअप तो कराते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि इसके खर्च पर भी टैक्स में छूट मिल सकती है। अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में हैं, तो आईटीआर भरते समय इस खर्च पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। कई लोग इस सुविधा के बारे में नहीं जानते और हर साल इसका फायदा लेने से चूक जाते हैं।

हेल्थ चेकअप पर भी मिलती है टैक्स छूट इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख अब करीब है। ऐसे में ज्यादातर लोग अपने जरूरी डॉक्यूमेंट जुटाने और टैक्स बचाने वाले ऑप्शन की जानकारी लेने में लगे हैं। अगर आपने साल के दौरान अपना या परिवार का हेल्थ चेकअप कराया है, तो उसके खर्च पर भी टैक्स छूट मिल सकती है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80D के तहत प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यानी नियमित हेल्था चेकअप पर एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 5,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसमें हेल्थ स्क्रीनिंग, डॉक्टर से सलाह और जरूरी डायग्नोस्टिक टेस्ट का खर्च शामिल है।

इन लोगों के हेल्थ चेकअप पर कर सकते हैं क्लेम यह छूट अपने लिए, जीवनसाथी, आश्रित बच्चों और माता-पिता के हेल्थ चेकअप पर किए गए खर्च पर ली जा सकती है। हालांकि, ध्यान रखने वाली बात यह है कि 5,000 रुपये की यह छूट अलग से नहीं मिलती। यह सेक्शन 80D की कुल लिमिट के अंदर ही शामिल होती है। सेक्शन 80D के तहत अपने, जीवनसाथी और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अधिकतम 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। ये लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये है। इसी कुल लिमिट में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 रुपये तक का खर्च भी शामिल रहता है।

बिल संभालकर रखें इस टैक्स छूट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हेल्थ चेकअप का पेमेंट कैश या डिजिटल किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। जबकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट लेने के लिए पेमेंट डिजिटल माध्यम से करना जरूरी होता है। हालांकि, टैक्स छूट का दावा करते समय हेल्थ चेकअप की रसीद या बिल संभालकर रखना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर इनकम टैक्स विभाग इन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है। यह टैक्स छूट सिर्फ पुराने टैक्स रिजीम में ही है। अगर आपने नया टैक्स रिजीम चुना है, तो सेक्शन 80D के तहत यह फायदा नहीं मिलेगा।

आईटीआर भरने की आखिरी तारीखें सैलरी और कैपिटल गेन वाले टैक्सपेयर्स (आईटीआर-1 और आईटीआर-2): 31 जुलाई 2026

बिना ऑडिट वाले बिजनेस (आईटीआर-3 और आईटीआर-4): 31 अगस्त 2026

ऑडिट वाले बिजनेस: 31 अक्टूबर 2026

ट्रांसफर प्राइसिंग वाले मामलों में: 30 नवंबर 2026

लेट रिटर्न: 31 दिसंबर 2026

रिवाइज रिटर्न: 31 मार्च 2027