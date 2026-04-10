7 दिन से रॉकेट बना है यह शेयर, तूफानी तेजी के बीच कंपनी से BSE ने मांगी सफाई
इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (ITDC) के शेयर लगातार सात कारोबारी दिन से रॉकेट बने हुए हैं। शुक्रवार को शेयर में इंट्रा-डे के दौरान 18% से ज्यादा की तेजी आई। कंपनी से एक जुड़ी ऐसी खबर आई है जिसपर बीएसई ने स्पष्टीकरण मांगा है।
बीते कुछ दिनों से सरकारी कंपनी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (ITDC) के शेयर परफॉर्मेंस ने निवेशकों को चौंका दिया है। यह शेयर लगातार सात कारोबारी दिन से रॉकेट बना हुआ है। शुक्रवार को शेयर में इंट्रा-डे के दौरान 18% से ज्यादा की तेजी आई। शेयर में तेजी की वजह कंपनी से जुड़ी एक अहम खबर है। हालांकि, इस खबर पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई ने ITDC से स्पष्टीकरण भी मांग दिया है।
तीन होटल सब्सिडयरी बेचने की खबर
दरअसल, NDTV Profit ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि कंपनी ने अपनी मुख्य संपत्ति, अशोक होटल की चार में से तीन होटल सब्सिडियरी बेची है। यह बिक्री नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0' के तहत हो रही है। सूत्र के मुताबिक मोनेटाइजेशन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (OMDA मॉडल) के जरिए किया जाएगा, जिसमें निजी कंपनियां ऑपरेशन और अपग्रेड का काम संभालेंगी।
कौन-कौन से होटल की बिक्री
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रांची अशोक को झारखंड सरकार को 3.06 करोड़ रुपये में सौंप दिया गया है। इसी तरह, पंजाब अशोक होटल में 51% हिस्सेदारी पंजाब टूरिज्म को 79 लाख रुपये में सौंपी गई है। इसके अलावा, होटल जम्मू अशोक को राज्य सरकार को 11.09 करोड़ रुपये के मूल्यांकन पर सौंपा जाना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ओडिशा के पुरी और भुवनेश्वर में अशोक होटल की यूनिट्स को बेचने की बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है।
शेयर का परफॉर्मेंस
बता दें कि 30 मार्च को 368 रुपये प्रति शेयर के 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर पहुंचने के बाद अप्रैल में रिकवरी के ट्रैक पर दौड़ पड़ा है। शुक्रवार को यह शेयर 530.60 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 636.70 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया।
सरकार की कितनी हिस्सेदारी?
इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो यह पर्यटन मंत्रालय के तहत आने वाली एक PSU कंपनी है, जो पर्यटकों के लिए अलग-अलग जगहों पर होटल और रेस्टोरेंट चलाती है। कंपनी में सरकार की 87% हिस्सेदारी है जबकि द इंडियप होटल्स कंपनी की 8% हिस्सेदारी है। ITDC के मौजूदा नेटवर्क में चार अशोक ग्रुप ऑफ होटल्स, एक रेस्टोरेंट, चार जॉइंट वेंचर, चार कैटरिंग आउटलेट, तीन ट्रांसपोर्ट यूनिट शामिल हैं। और साथ ही बंदरगाहों पर 14 ड्यूटी-फ़्री दुकानें और हवाई अड्डे पर एक दुकान शामिल हैं।
जुर्माने पर सफाई
हाल ही में भारत सरकार के अधीनस्थ भारत पर्यटन विकास निगम (ITDC) ने स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या और महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति में हुई अनुपालन की कमी पर लगे जुर्माने के मामले में स्पष्टीकरण दिया है। कंपनी के मुताबिक ITDC के निदेशक भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं है। 24 मार्च 2026 को हुई बोर्ड बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई और बोर्ड ने फैसला लिया कि कंपनी जुर्माने में छूट के लिए एक्सचेंज से अनुरोध करेगी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें