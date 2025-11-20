Hindustan Hindi News
इस स्टॉक एक्सचेंज से बाहर हुआ ITC का शेयर, क्यों लिया गया फैसला, समझें

संक्षेप: आईटीसी ने बताया कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ने 20 नवंबर 2025 से आईटीसी के साधारण शेयर को अपनी आधिकारिक एक्सचेंज सूची से स्वैच्छिक रूप से हटाने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल, कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हैं।

Thu, 20 Nov 2025 02:46 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
ITC share price: विविध कारोबार करने वाली कंपनी आईटीसी ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (सीएसई) से अपने शेयर को स्वैच्छिक से हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आईटीसी ने बताया कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ने 20 नवंबर 2025 से आईटीसी के साधारण शेयर को अपनी आधिकारिक एक्सचेंज सूची से स्वैच्छिक रूप से हटाने की मंजूरी दे दी है। आईटीसी ने बताया कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि कंपनी के साधारण शेयर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड पर अब भी सूचीबद्ध हैं।

30 अक्टूबर को बैठक में मंजूरी

आपको बता दें कि आईटीसी के निदेशक मंडल ने 30 अक्टूबर को हुई बैठक में सेबी (शेयर डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के विनियम 5 व 6 के तहत सीएसई से कंपनी के साधारण शेयर को स्वैच्छिक रूप से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद उसने सीएसई को एक पत्र लिखकर अपने शेयर को हटाने के फैसले की जानकारी दी। इसके जवाब में सीएसई ने 19 नवंबर 2025 को एक पत्र के माध्यम से आईटीसी को अपने शेयर को स्वैच्छिक रूप से हटाने को मंजूरी दे दी।

117 साल पुराना है स्टॉक एक्सचेंज

साल 1908 में वजूद में आया यह संस्थान कभी व्यापारिक मात्रा के मामले में बीएसई को टक्कर देता था और कोलकाता की वित्तीय विरासत का प्रतीक था। 120 करोड़ रुपये के केतन पारेख से जुड़े घोटाले के बाद कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में भुगतान संकट पैदा हो गया, क्योंकि कई ब्रोकर निपटान दायित्वों को पूरा करने में चूक गए। इस घटना ने निवेशकों और नियामकों के विश्वास को तोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक गतिविधियों में लंबे समय तक गिरावट आई।

शेयर का हाल

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आईटीसी के शेयर की बात करें तो मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। गुरुवार को शेयर 405 रुपये के स्तर पर था। फरवरी 2025 में शेयर 471.30 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई था।

