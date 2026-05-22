2 बार बोनस शेयर, 32वीं बार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट इसी महीने
ITC Share price: आईटीसी लिमिटेड ने 32वीं बार निवेशकों को डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि इस महीने है।
ITC Share price: आईटीसी ने एक बार फिर निवेशकों को डिविडेंड देने का फैसला किया है। दिग्गज एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी ने 2020 से अबतक एक शेयर पर 90.50 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। इस बार कंपनी हर एक शेयर पर 8 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसके लिए आईटीसी ने रिकॉर्ड डेट को भी घोषित कर दिया है।
किस दिन है आईटीसी डिविडेंड रिकॉर्ड डेट (ITC Dividend Record date)
आईटीसी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए एक शेयर पर 8 रुपये का फाइनल डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए 27 मई की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा उन्हें एक शेयर पर 8 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। बता दें, 6 में पहली बार कंपनी एक शेयर पर इतना अधिक डिविडेंड दे रही है। 2020 में आईटीसी ने एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 10.15 रुपये का डिविडेंड दिया था।
इस साल जनवरी में कंपनी ने एक शेयर पर 6.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। इस डिविडेंड और आने नए घोषित डिविडेंड को मिला लें तो एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 14.50 रुपये का फायदा होगा।
32वीं बार डिविडेंड दे रही है कंपनी (ITC Dividend history)
2001 से अबतक इस कंपनी ने 32 बार निवेशकों को डिविडेंड देने का फैसला किया है। आईटीसी का डिविडेंड यील्ड 4.71 प्रतिशत है। बता दें, इस बार कंपनी अपने योग्य निवेशकों को 24 जुलाई से 29 जुलाई के बीच डिविडेंड का भुगतान करेगी।
बोनस शयेर भी दे चुकी है कंपनी
आईटीसी लिमिटेड ने दो बार निवेशकों को बोनस शेयर दिया है। 2016 में कपंनी ने 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। वहीं, 2010 में कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर पर बोनस दिया था।
कंपनी ने तिमाही नतीजों का भी कर दिया है ऐलान
जनवरी से मार्त के दौरान आईटीसी का कुल नेट प्रॉफिट 5113 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 5 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4875 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशन्स) से सालाना आधार पर 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 21695 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में आईटीसी का रेवन्यू 18495 करोड़ रुपये रहा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।