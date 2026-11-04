ITC का मुनाफा 18.5% गिरा, शेयर 3% से ज्यादा चढ़ा; ब्रोकरेज ने दिया ₹408 का टार्गेट
मुख्य बातें
- ITC Share Price: कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे जारी होने के बाद शेयर की कीमत में करीब 4% की उछाल आई
- वह भी तब जब दूसरी तिमाही में मुनाफा 18.5% घट गया
- ITC के मुनाफे में गिरावट की सबसे बड़ी वजह उसका सिगरेट कारोबार रहा
FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी ITC के शेयरों में बुधवार, 4 नवंबर को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे जारी होने के बाद शेयर की कीमत में करीब 4% की उछाल आई। वह भी तब, जब दूसरी तिमाही में मुनाफा 18.5% घट गया। कारोबार के दौरान NSE पर ITC का शेयर ₹283.50 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। शेयर ने दिन की शुरुआत ₹272.90 पर की थी, जबकि मंगलवार को यह ₹273.90 पर बंद हुआ था।
कैसे रहे ITC के दूसरी तिमही के नतीजे
ITC ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 18.5% की गिरावट दर्ज की। कंपनी का मुनाफा घटकर ₹4,229 करोड़ रह गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹5,187 करोड़ था।
कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी
हालांकि, कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। सितंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 5% बढ़कर ₹20,454 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹19,455 करोड़ था। वहीं, कंपनी का EBITDA 15.7% गिरकर ₹5,645 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹6,695 करोड़ था।
सिगरेट कारोबार में गिरावट से मुनाफे पर दबाव
दूसरी तिमाही में ITC के मुनाफे में गिरावट की सबसे बड़ी वजह उसका सिगरेट कारोबार रहा। सितंबर तिमाही में इस सेगमेंट का प्रॉफिट 27.2% घटकर ₹3,813 करोड़ रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹5,241 करोड़ था। सिगरेट कारोबार से कंपनी का नेट रेवेन्यू भी करीब 21% घट गया।
नॉन-सिगरेट FMCG कारोबार ने दिखाई मजबूती
सिगरेट कारोबार में कमजोरी के बावजूद ITC के नॉन-सिगरेट FMCG बिजनेस का प्रदर्शन बेहतर रहा। ITC कंपनी ने इस कारोबार में पिछले 14 तिमाहियों की सबसे अधिक रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की। पैकेज्ड फूड, पर्सनल केयर और स्टेशनरी जैसे कारोबार में बेहतर बिक्री से इसे मजबूती मिली। इसके अलावा पेपरबोर्ड, पेपर और पैकेजिंग कारोबार में भी सितंबर तिमाही के दौरान सुधार देखने को मिला।
₹408 तक जा सकता है ITC का शेयर
ब्रोकरेज फर्म ITC के शेयर को लेकर बुलिश हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग ने ITC के शेयर पर अपनी 'Buy' रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए ₹408 प्रति शेयर का टार्गेट प्राइस तय किया है। इसमें करीब 51.8% तक की संभावित तेजी का अनुमान जताया गया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें