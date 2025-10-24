Hindustan Hindi News
74% बढ़ गया आईटीसी की इस कंपनी का मुनाफा, शेयर में हलचल, आपका है दांव?

संक्षेप: आईटीसी होटल्स के नेट प्रॉफिट में 74 प्रतिशत उछाल आया और यह 133.29 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। परिचालन राजस्व में वृद्धि से कंपनी के लाभ में उछाल आया है। पिछले साल की समान तिमाही में उसे 76.63 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

Fri, 24 Oct 2025 06:11 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
ITC hotels result: आईटीसी ग्रुप की कंपनी- आईटीसी होटल्स ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान आईटीसी होटल्स के नेट प्रॉफिट में 74 प्रतिशत उछाल आया और यह 133.29 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। परिचालन राजस्व में वृद्धि से कंपनी के लाभ में उछाल आया है। पिछले साल की समान तिमाही में उसे 76.63 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

सितंबर तिमाही में आईटीसी होटल्स की परिचालन आय 839.48 करोड़ रुपये हो गई जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 777.95 करोड़ रुपये थी। इस दौरान कंपनी का कुल व्यय भी मामूली बढ़त के साथ 699.72 करोड़ रुपये हो गया जो साल भर पहले 671.29 करोड़ रुपये था। बता दें कि आईटीसी लिमिटेड के होटल कारोबार के अलग होने के बाद आईटीसी होटल्स इस साल की शुरुआत में शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई थी।

शेयर का परफॉर्मेंस

आईटीसी होटल्स के शेयर की बात करें तो यह शुक्रवार को 225 रुपये के स्तर तक पहुंच गया था। शेयर की क्लोजिंग 221.70 रुपये पर हुई। आईटीसी होटल्स के शेयर की कीमत एक महीने में 2% और तीन महीनों में 9% गिर गई है। पिछले छह महीनों में शेयर में 12% की बढ़ोतरी हुई है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 261.35 रुपये है। शेयर का यह भाव जुलाई 2025 में था। वहीं, फरवरी 2025 में शेयर की कीमत 158 रुपये थी।

बोधगया में नया होटल खोलने की घोषणा

हाल ही में आईटीसी होटल्स ने बिहार के बोधगया में एक नया होटल खोलने की घोषणा की जिसमें 98 कमरे एवं सुइट के साथ सम्मेलन कक्ष भी मौजूद हैं। 18 एकड़ में फैला 'वेलकम होटल बोधगया' ऐतिहासिक विरासत वाले शहर में बैठकें, यात्राएं, सम्मेलन और प्रदर्शनियों के क्षेत्र में एक नया अनुभव देने के लिए तैयार है। यह होटल गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बोधगया अपनी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण देश-दुनिया के यात्रियों का पसंदीदा गंतव्य है।

