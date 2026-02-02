सिगरेट कंपनियों का निकला 'धुआं', दाम बढ़ने के बाद लुढ़क गए शेयर

संक्षेप: सिगरेट कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स, ITC और वीएसटी इंडस्ट्रीज के शेयर सोमवार को 5.5% तक टूट गए। 1 फरवरी से नई एक्साइज ड्यूटी लागू होने के बाद सिगरेट के दाम बढ़े हैं और इसी से इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है।

टोबैको और सिगरेट कंपनियों के शेयर सोमवार को धड़ाम हो गए हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, आईटीसी और वीएसटी इंडस्ट्रीज के शेयर सोमवार को 5.5 पर्सेंट तक टूट गए। रविवार 1 फरवरी 2026 से नई एक्साइज ड्यूटी लागू होने के बाद सिगरेट के दाम में तेज उछाल आया है और इसी से इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। पॉलिसी चेंज अनाउंसमेंट के बाद से गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, आईटीसी और वीएसटी इंडस्ट्रीज के शेयर लगातार दबाव में हैं। 31 दिसंबर 2025 से लेकर अब तक गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, ITC और VST इंडस्ट्रीज के शेयरों में करीब 32 पर्सेंट तक की गिरावट आई है।

32% तक लुढ़क गए गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर

सिगरेट एंड टोबैको प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर सोमवार को BSE में 5.53 पर्सेंट की गिरावट के साथ 1884.35 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 के बाद से अब तक गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयरों में करीब 32 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर पिछले 6 महीने में 37 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 3945 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1515.35 रुपये है।

ITC के शेयरों में 24% की गिरावट

आईटीसी लिमिटेड (ITC) के शेयर सोमवार को 2 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट के साथ 303 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। 31 दिसंबर 2025 से लेकर अब तक आईटीसी के शेयरों में 24 पर्सेंट की गिरावट आई है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो आईटीसी के शेयरों में 27 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। आईटीसी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 465.20 रुपये है।