IT शेयरों में 6% तक की उछाल, सेठ ने कहा, ‘जब दूसरे डरें, तब आप लालची बनें’

शेयर मार्केट में तेजी के बीच आईटी शेयरों ने आज भी अपनी बढ़त जारी रखी। यह तेजी दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में आई मजबूती के साथ तालमेल बिठाती दिखी। पिछले कुछ हफ्तों में इस क्षेत्र में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली थी, लेकिन अब उसे राहत मिली है। इसकी वजह अमेरिका में रोजगार सृजन के आंकड़ों में बड़ी कमी रही, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका कम हो गई। भारतीय शेयर बाजारों में सकारात्मक रुझान और वैश्विक बाजारों की मजबूती ने भी निवेशकों के विश्वास को बढ़ाया।

कितनी तेजी आई? निफ्टी आईटी इंडेक्स कारोबार के दौरान करीब 3% चढ़कर 27,718.45 के दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले पिछले सत्र में यह 4.64% उछला था। यह रिकवरी उस समय आई है जब यह इंडेक्स लगातार चार सत्रों तक गिरावट के बाद 6.5% टूट चुका था।

आज सभी आईटी शेयरों में तेजी निफ्टी आईटी के सभी स्टॉक शुक्रवार को हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। इनमें HCL Tech सबसे ऊपर है, जिसमें 6.1% की बढ़त दर्ज की गई। यह 1145 रुपये के आसपास पहुंच गया है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फेसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा और कोफोर्ज में 2% से 4% के बीच उछाल आया। वहीं, टीसीएस, एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलटीआईएम और इंफोसिस में भी 1% से अधिक की तेजी देखने को मिली।

साल भर का प्रदर्शन कैसा रहा? हालिया सुधार के बावजूद, यह सेक्टर इस साल बाजार के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी पिछड़ा रहा है। कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली छमाही में निफ्टी आईटी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टोरल इंडेक्स रहा, जिसमें 30% की गिरावट आई, जबकि निफ्टी 50 में महज 9% की गिरावट दर्ज की गई।

इस भारी गिरावट के पीछे वैश्विक व्यापक आर्थिक चिंताएं, ग्राहकों की ओर से कम विवेकाधीन खर्च, कमाई की वृद्धि और मूल्यांकन के बीच तालमेल न बैठना, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से पैदा होने वाली व्यवधान की आशंकाएं प्रमुख रहीं।



लंबी अवधि का प्रदर्शन भी इस दबाव को दिखाता है। पिछले एक साल में निफ्टी आईटी इंडेक्स 29% गिरा है। पिछले छह महीनों में यह 28% और पिछले तीन महीनों में 10% नीचे आ चुका है।

क्या आईटी सेक्टर के लिए सबसे बुरा दौर खत्म हुआ? पिछले कई महीनों में आईटी शेयरों में जोरदार करेक्शन आया है, जिससे उनके वैल्युएशन लॉन्ग टर्म एवरेज के करीब आ गए हैं। ऐसे में क्या अब इस सेक्टर में एंट्री का अच्छा मौका है।

एनालिस्ट्स का मानना है कि निकट अवधि की चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन इतनी भारी गिरावट ने रिस्क-रिटर्न का अनुपात बेहतर कर दिया है। हालांकि, उन्होंने कहा है कि टिकाऊ रिकवरी के लिए मांग में सुधार, रेवेन्यू ग्रोथ का स्थिर होना और कंपनियों द्वारा एआई से जुड़े अवसरों से कमाई करने के संकेत जरूरी होंगे।

"जब दूसरे डरें, तब आप लालची बनें" एसएएमसीओ सिक्योरिटीज के हेड ऑफ मार्केट पर्सपेक्टिव्स एंड रिसर्च, अपूर्व सेठ ने कहा कि हालिया सुधार के बाद निफ्टी आईटी इंडेक्स उनकी पिछले कमेंट के मुकाबले लगभग 10% नीचे आ गया है। एआई के व्यवधान, विवेकाधीन खर्च में कमी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जैसी चिंताएं बनी हुई हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि अत्यधिक निराशावाद के समय अक्सर निवेश के शानदार अवसर बनते हैं। उन्होंने कहा, "जब दूसरे डरें, तब आप लालची बनें।"

सेठ ने यह भी बताया कि पिछले 30 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्ष की दूसरी छमाही ऐतिहासिक रूप से निफ्टी आईटी के लिए सबसे मजबूत अवधि रही है। उनके अनुसार, पहली तिमाही में औसत तिमाही रिटर्न 3.4% और दूसरी में 0.6% रहा, जबकि तीसरी तिमाही में यह बढ़कर 10.2% और चौथी में 11.3% हो गया।

उन्होंने कहा कि आकर्षक मूल्यांकन, अत्यधिक निराशावाद और अनुकूल ऐतिहासिक रुझान मिलकर निवेशकों के पक्ष में जाते हैं। अगर कमाई की उम्मीदें स्थिर होती हैं और ग्लोबल टेक्नोलॉजी खर्च धीरे-धीरे सुधरता है, तो साल की दूसरी छमाही धैर्यवान आईटी निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

मूल्यांकन में काफी सुधार हुआ है वहीं, ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का भी मानना है कि मूल्यांकन में काफी सुधार हुआ है, लेकिन टिकाऊ रीरेटिंग के लिए यह सबूत चाहिए कि मांग बढ़ रही है, राजस्व वृद्धि स्थिर हो रही है और कंपनियां यह दिखा रही हैं कि एआई से जुड़े अवसर उत्पादकता से जुड़ी बाधाओं की भरपाई करने लगे हैं। उन्होंने बताया कि उनके कवरेज के तहत सभी कंपनियों की तिमाही वृद्धि कमजोर रहने का अनुमान है और यह धीमी शुरुआत दूसरी तिमाही तक भी बढ़ सकती है।