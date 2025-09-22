अमेरिकी H1-B वीजा के झटके में आईटी शेयर टूटे, टेक महिंद्रा 4% फिसला

आईटी इंडेक्स में शामिल सभी 10 कंपनियों के शेयरों में कमी देखी गई। टेक महिंद्रा के शेयरों में 4.2% की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। अन्य प्रमुख आईटी कंपनियों जैसे टीसीएस, विप्रो और इंफोसिस के शेयर भी क्रमशः 2.4%, 2.2% और 2.5% टूट गए।

भारतीय IT सेक्टर के शेयरों में सोमवार को लगभग 3% की गिरावट देखी गई। यह गिरावट तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर $100,000 की फीस लगा दी है। इस कदम से भारतीय आईटी कंपनियों के कारोबार के मॉडल पर असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि ये कंपनियां अमेरिका में कुशल वर्कर्स को भेजने के लिए इन वीजा का उपयोग करती हैं।

प्रमुख कंपनियों के शेयर लुढ़के आईटी इंडेक्स में शामिल सभी 10 कंपनियों के शेयरों में कमी देखी गई। टेक महिंद्रा के शेयरों में 4.2% की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। अन्य प्रमुख आईटी कंपनियों जैसे टीसीएस, विप्रो और इंफोसिस के शेयर भी क्रमशः 2.4%, 2.2% और 2.5% टूट गए।

अमेरिका की नई वीजा नीति ट्रंप ने शुक्रवार को यह घोषणा की थी कि कंपनियों को अब नए एच-1बी वीजा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करना होगा। पिछले साल, स्वीकृत एच-1बी वीजा धारकों में से 71% भारतीय थे। भारत का $283 बिलियन का आईटी सेक्टर, जिसका कुल रेवेन्यू का लगभग 57% अमेरिका से आता है। यह लंबे समय से अमेरिकी वर्क वीजा प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस सर्विसेज के आउटसोर्सिंग से लाभान्वित होता रहा है।

निवेशकों को सता रही चिंता विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका है, जो पहले ही जियो-पॉलिटिकल टेंशन, मैक्रोइकोनॉमिक चिंता और AI के कारण स्ट्रक्चरल चेंजेज की चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस कदम के कारण हुई शुरुआती कंफ्यूजन में, कई एच-1बी वीजा धारक अमेरिका लौटने की जल्दी में हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि नए नियम लागू होने के बाद उन्हें वापस अमेरिका आने की अनुमति नहीं मिलेगी।