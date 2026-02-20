आईटी शेयरों में भारी गिरावट: क्या ईरान-अमेरिका तनाव से घबराए निवेशक?

IT Stocks: बढ़ते अमेरिका-ईरान तनाव के चलते शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय आईटी शेयरों में जबरदस्त बिकवाली देखी गई। इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस और टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों के भीतर तेज गिरावट आई।

अमेरिकी टेक शेयरों में गुरुवार को हुई भारी बिकवाली और बढ़ते अमेरिका-ईरान तनाव के चलते शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय आईटी शेयरों में जबरदस्त बिकवाली देखी गई। इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस और टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों के भीतर तेज गिरावट आई। शुक्रवार सुबह 9:30 बजे तक निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1.50% लुढ़क गया था।

मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, आईटी शेयरों में गिरावट के दो मुख्य कारण हैं। पहला अमेरिकी टेक शेयरों में भारी बिकवाली और अमेरिका-ईरान तनाव का बढ़ना। उनका कहना है कि गुरुवार को अमेरिकी बाजार सत्र में आईटी शेयरों को भारी नुकसान हुआ। इंफोसिस एडीआर, विप्रो एडीआर, ग्लोबेंट, ईपीएएम, कॉग्निजेंट और एक्सेंचर के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारतीय आईटी शेयरों में यह बिकवाली मुख्य रूप से ईरान सीमा पर भारी सैन्य तैनाती के कारण हुई है, जिसने अमेरिका-ईरान युद्ध की आशंका को हवा दी है।

आज भारतीय आईटी शेयर क्यों गिर रहे हैं? एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर का मानना है कि भारतीय आईटी शेयरों में आई गिरावट कई कारणों से प्रेरित है, जिसमें बढ़ता अमेरिका-ईरान युद्ध का खतरा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व का सख्त रुख, इंडिया VIX में 13.46 (10% से अधिक की वृद्धि) तक उछाल और विदेशी संस्थागत निवेशकों का लगातार दबाव शामिल है। पिछले सत्र में घरेलू संस्थागत निवेशक भी शुद्ध विक्रेता बन गए थे।

एआई-व्यवधान के प्रकोप के बाद, पिछले एक सप्ताह से आईटी शेयर बिकवाली के दबाव में हैं। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ इस गिरावट को उन दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एक अवसर के रूप में देखते हैं जो निचले स्तर पर खरीदारी (बॉटम फिशिंग) में विश्वास रखते हैं।

अमेरिका और भारतीय आईटी और टेक दिग्गजों में जबरदस्त बिकवाली के बावजूद भारतीय आईटी शेयरों के लिए उम्मीद जताते हुए, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा कि अमेरिकी बाजारों में एआई शेयरों में बिकवाली की उम्मीद थी, लेकिन इसका समय और सीमा नहीं पता थी।

उन्होंने कहा, "भारतीय बाजार के लिए, एआई शेयरों में यह सुधार सकारात्मक है, क्योंकि पिछले साल की वैश्विक तेजी मुख्य रूप से एक एआई ट्रेड थी, जिसमें भारत, एक एआई में पिछड़ा देश, भाग नहीं ले सका। इसलिए, एआई ट्रेड का खुलना, यदि यह जारी रहता है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य से सकारात्मक है। हालांकि, अब भारतीय बाजार को जो झटका दे रहा है, वह है आईटी शेयरों में भारी बिकवाली, जो इंडिया इंक का दूसरा सबसे बड़ा मुनाफा कमाने वाला क्षेत्र है।"