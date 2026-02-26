IT शेयरों में लगातार दूसरे दिन भी तेजी, क्या खत्म हुआ एआई का डर?
IT Stocks: भारतीय आईटी शेयरों में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में लगातार दूसरे सत्र में तेजी देखी गई। प्रमुख शेयरों में 3 प्रतिशत से अधिक तक की बढ़ोतरी हुई, जिससे इस सप्ताह की शुरुआत में हुई भारी गिरावट के बाद रिकवरी जारी है। यह तेजी ऐसे समय में आई है, जब बेंचमार्क सूचकांक भी बढ़त पर कारोबार कर रहे थे, जो हाल के भारी नुकसान के बाद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में चुनिंदा खरीदारी का संकेत देता है।
शुरुआती कारोबार में कैसा रहा बाजार का प्रदर्शन?
सुबह 10:10 बजे, निफ्टी IT इंडेक्स 1.56 प्रतिशत की बढ़त के साथ 31001 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो व्यापक बाजार से बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है। सेंसेक्स 247 अंक या 0.30 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,523 पर था, जबकि निफ्टी 79 अंक या 0.31 प्रतिशत चढ़कर 25,562 पर पहुंच गया। बाजार में सकारात्मक रुख बना रहा।
निफ्टी 50 में कौन से आईटी शेयर रहे टॉप पर?
निफ्टी 50 पर सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वालों में पर्सिस्टेंट के शेयर 3.28 प्रतिशत उछलकर 4886 रुपये पर पहुंच गए। ओएफएसएस में 3.02 प्रतिशत की तेजी है। टेक महिंद्रा 1.98 प्रतिशत बढ़कर 1,388 रुपये पर आ गया और एम्फेसिस के स्टॉक में 1.70 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई, जो 2297.30 रुपये पर पहुंच गया। इनके अलावा एचसीएल टेक में 1.73,टीसीएस में 1.30, एलटीआईमाइंडट्री में 1.18, कोफोर्ज में 1.15 और विप्रो में 0.56 प्रतिशत की तेजी है।
क्यों आई थी इस हफ्ते की शुरुआत में भारी गिरावट?
लगातार दूसरे दिन की यह बढ़त इस सप्ताह की शुरुआत में हुई भारी बिकवाली के बाद आई है। उस समय आईटी स्टॉक्स पर काफी दबाव था, क्योंकि आशंका जताई गई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में तेजी से प्रगति पारंपरिक आईटी सर्विसेज बिजनेस मॉडल को संरचनात्मक रूप से बदल सकती है। ये चिंताएं तब और बढ़ गईं जब एंथ्रोपिक ने लीगेसी सॉफ्टवेयर आधुनिकीकरण को स्वचालित करने पर टिप्पणी की, जो कई आईटी सर्विसेज फर्मों के लिए राजस्व का एक प्रमुख क्षेत्र है। इससे लॉर्ज और मिड कैप दोनों तरह के आईटी शेयरों में भारी गिरावट आई।
कैसे लौटी बाजार में स्थिरता?
पिछले दो सत्रों में भावनाएं स्थिर हुई हैं, जिसमें ग्लोबल टेक शेयरों में रिकवरी और घटती अस्थिरता का सहयोग रहा। गुरुवार को इंडिया VIX में पिछले सत्र में भारी गिरावट के बाद 1.1 प्रतिशत की और कमी आकर 13.34 पर आ गया, जिससे शॉर्ट टर्म रिस्क से बचने की प्रवृत्ति में कमी दर्ज की गई।
आईटी शेयरों में यह रिकवरी ऐसे समय में हुई है, जब वैश्विक टेक्नोलॉजी सेक्टर का माहौल बेहतर हुआ है। वॉल स्ट्रीट में हालिया तेजी, जिसमें टेक्नोलॉजी काउंटर्स का नेतृत्व रहा, ने एआई से जुड़े व्यवधान की आशंकाओं को कम करने में मदद की। एंथ्रोपिक की ओर से आई गई टिप्पणियों ने भी निवेशकों की घबराहट को शांत किया, जिसमें मौजूदा बिजनेस मॉडल को पूरी तरह खत्म करने के बजाय साझेदारी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का संकेत दिया गया।
क्या रिकवरी के बाद भी निवेशक सतर्क हैं?
रिकवरी के बावजूद, विश्लेषक और बाजार सहभागी इस सेक्टर को लेकर सतर्क बने हुए हैं। हालिया टिप्पणियों से पता चला है कि वैश्विक निवेशक अभी भी भारतीय आईटी शेयर अंडरवेट बने हुए हैं, और खरीदारी व्यापक स्तर पर न होकर अभी भी चुनिंदा बनी हुई है। हालांकि मौजूदा रिकवरी बड़े शेयरों में कुछ सौदेबाजी की खरीदारी और शॉर्ट-कवरिंग का संकेत देती है, लेकिन निवेशकों का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि आईटी कंपनियां एआई-बेस्ड प्रोक्टीविटी साइकिल में अपने बिजनेस मॉडल को कैसे ढालती हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।और पढ़ें