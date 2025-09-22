IT स्टॉक्स आज बेदम पर यह टेक शेयर बना रॉकेट, ₹450 करोड़ के नए ऑर्डर ने भरा जोश

शेयर मार्केट में आज जहां टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनियों के शेयर बेदम हैं तो वहीं, एक टेक कंपनी के शेयर रॉकेट बने हुए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सोमवार, 22 सितंबर को नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 7% से अधिक की उछाल आई।

यह उछाल कंपनी द्वारा अपनी 'टायरोन एआई जीपीयू एक्सेलेरेटेड सिस्टम' के लिए लगभग 450 करोड़ रुपये के एक नए ऑर्डर के ऐलान के बाद आई। कंपनी ने ग्राहक का नाम तो नहीं बताया, लेकिन संकेत दिया कि यह भारतीय मुख्यालय वाला प्रौद्योगिकी वितरण और एकीकृत सप्लाई चेन सॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा ग्लोबल प्रोवाइडर है।

कंपनी के शेयर शुक्रवार, 19 सितंबर को 3,272 रुपये पर बंद हुए थे, जो NSE पर पिछले बंद भाव से 7% अधिक है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज का स्टॉक पिछले छह महीनों में दोगुना हो गया है।

कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि यह आदेश नवीनतम टायरोन एआई जीपीयू-संचालित प्रणालियों का उपयोग करके एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की तैनाती से संबंधित है और इसका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2025-26 तक किया जाएगा।

यह घोषणा इसी महीने की शुरुआत में मिले 1,734 करोड़ रुपये के एक अन्य आर्डर के ठीक बाद आई है, जिसमें एनवीडिया की लेटेस्ट ब्लैकवेल आर्किटेक्चर से लैस सर्वर सप्लाई करना शामिल है। यह सौदा भारत AI मिशन के तहत भारत की एआई कंप्यूट क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।

भारत को एक एआई महाशक्ति के रूप में उभरने में मदद करेगा आर्डर द इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, संजय लोढ़ा ने कहा कि यह आर्डर "भारत को एक एआई महाशक्ति के रूप में उभरने में मदद करेगा" साथ ही स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज और मल्टीमॉडल मॉडल के जरिए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को सक्षम बनाएगा।

30 अगस्त को कंपनी की वार्षिक आम बैठक में, प्रबंधन ने एआई-नेतृत्व वाली वृद्धि के लिए एक उत्साहित रोडमैप प्रस्तुत किया था। इस बयान ने निवेशकों में ताजा खरीदारी की दिलचस्पी पैदा की, क्योंकि वे इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र में हिस्सेदारी चाहते थे।

कपंनी को दोगुना मुनाफा नेटवेब ने अपना लाभ दोगुने से अधिक बढ़ाकर 30.5 करोड़ रुपये और परिचालन आय में 102% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए इसे 301.2 करोड़ रुपये कर दिया। EBDITA 127% बढ़कर 44.8 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें मार्जिन बढ़कर 14.9% हो गया। एआई सिस्टम से राजस्व में 300% की साल-दर-साल वृद्धि हुई, जिसने परिचालन आय में 29% का योगदान दिया। कंपनी ने जून 2025 तक 47.5 करोड़ रुपये की शुद्ध नकद स्थिति भी दर्ज की।